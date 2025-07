Senderismo sin rozaduras ni pies cansados: pruebo las Crestwood tras 15 km de ruta

¿Quién no ha acabado una ruta larga maldiciendo el calzado elegido? Incluso con zapatillas “técnicas”, muchas veces terminas con rozaduras, pies hinchados o la sensación de que no las vas a volver a usar nunca más. Por eso, probar unas zapatillas nuevas para hacer senderismo puede ser todo un riesgo. Esta vez, sin embargo, la experiencia fue distinta: después de 15 kilómetros de caminata por sendero mixto (tierra, piedra suelta y algo de pendiente), las Columbia Crestwood dejaron claro por qué tienen tan buena reputación… y ahora además están a un precio que cuesta ignorar: 47,99 € en Amazon, con un 40% de descuento.

¿Qué tienen de especial estas zapatillas? Así se comportan en una ruta real

Una cosa es lo que dice la etiqueta, y otra cómo responde el calzado cuando llevas más de dos horas caminando. Las Crestwood tienen una estructura ligera, pero no blanda: el pie va bien sujeto, sin esa sensación de “bailar” en el interior, algo clave cuando el terreno es irregular.

El refuerzo delantero protege los dedos sin apretar, y la parte trasera —donde suelen aparecer las rozaduras más molestas— está acolchada, pero firme. En mi caso, que suelo tener problemas con la zona del talón, no apareció ni una sola ampolla, algo que ya es decir mucho. Además, la plantilla interior se adapta al arco del pie y amortigua lo justo para que no acabes con la planta destrozada, pero sin esa sensación de hundimiento que dan otras más blandas.

El agarre también merece mención: caminando sobre piedra suelta, incluso con algo de humedad, se notaba estabilidad. No resbalan con facilidad y eso da mucha confianza. No son impermeables totales, pero sí aguantan bien una leve lluvia o un charco ocasional, lo que las hace más versátiles que otros modelos similares.

Por cierto, pesan menos de lo que parecen. Aunque visualmente tienen un diseño robusto, no llegan a cargar las piernas, algo que se agradece muchísimo cuando vas cuesta arriba o haces rutas largas.

Lo que conviene saber antes de comprarlas (y por qué podrían no ser para todo el mundo)

Si lo tuyo es la montaña intensa, con roca, barro y clima extremo, quizás te interesen modelos con suela más agresiva o membranas impermeables tipo Gore-Tex. Las Crestwood están pensadas más para rutas de media montaña, paseos largos por caminos rurales, vías verdes o incluso para quienes hacen muchos pasos diarios por ciudad y buscan comodidad sin renunciar a un diseño más de outdoor.

También es verdad que no tienen una estética especialmente “urbana”: su look es claramente técnico, con colores discretos y estructura funcional. Pero si lo que quieres es andar, caminar o hacer senderismo sin acabar con los pies como un tambor, cumplen de sobra.

Una cosa importante: tallan normal, aunque si dudas entre dos tallas o tienes el pie ancho, puede que te venga bien media talla más para dar margen en rutas largas (el pie se hincha con el paso de los kilómetros).

Merece la pena también echar un ojo a las opiniones en Amazon: hay más de 9.000 valoraciones, la mayoría positivas, y muchas destacan justo lo que he experimentado —comodidad desde el primer uso, buen ajuste y resistencia tras varios meses de uso frecuente.

¿Cuántas veces has dejado de caminar por culpa del calzado?

A veces no es falta de ganas ni de tiempo, sino simplemente no tener los pies en condiciones. Unas zapatillas como estas pueden marcar la diferencia entre disfrutar de una ruta o acabar queriendo volver en taxi. Y si además las pillas con un 40% de descuento, como ahora en Amazon, cuesta encontrar una excusa para no darles una oportunidad.

