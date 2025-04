No son Nike Blazer ni Air Jordan, pero estas Puma retro están al 68% de descuento en Amazon

Estaba esperando en la cola de un café cuando me fijé en un chico delante de mí. Su estilo era relajado, pero tenía algo que destacaba. Llevaba unas zapatillas blancas de caña alta con suela gruesa, muy rollo años 90. Me acerqué lo justo para ver el logo: eran Puma RBD Game. Al llegar a casa las busqué y no solo me encantaron, sino que descubrí que estaban al 68 % de descuento, por solo 27,08€. No lo dudé.

Puma RBD Game: diseño basket retro, comodidad moderna y precio increíble

Inspiradas en el calzado de baloncesto clásico, estas Puma tienen estructura firme, líneas limpias y un diseño atemporal. La parte superior sintética es duradera y fácil de mantener, mientras que la entresuela acolchada proporciona un confort excelente para el día a día. Son ese tipo de zapatillas que puedes llevar sin parar y siguen luciendo bien.

El cierre de velcro ajustable en la parte superior aporta estilo y sujeción. Y la suela de goma antideslizante garantiza un agarre perfecto. Sirven tanto para calle como para planes más casuales. También están disponibles en varios colores, así que puedes elegir la que mejor encaje con tu estilo.

Ahora puedes conseguirlas en Amazon por solo 27,08€ con un 68 % de descuento aplicado. Diseño, calidad y precio en un solo par.

