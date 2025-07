Under Armour planta cara a Speedo y Arena con sus slides más ligeras y duraderas

Las chanclas tipo slide se han convertido en el calzado más práctico del verano, pero no todas aguantan el trote diario. Estas de Under Armour, modelo Locker V SL, están diseñadas para durar: son ligeras, resistentes al agua, muy cómodas y secan rapidísimo. Y lo mejor: ahora están rebajadas a solo 17,45 €, con un 30% de descuento que las deja por debajo del precio habitual de marcas como Puma o Nike.

Si buscas unas slides versátiles para todo tipo de uso —ducha, piscina, playa, gimnasio o incluso estar por casa—, estas lo tienen todo para convertirse en tus favoritas.

Duras por fuera, blanditas por dentro: las slides que no fallan

Under Armour Locker V SL amazon amazon

Estas Under Armour Locker V SL están fabricadas en una sola pieza de EVA moldeada, lo que las hace extremadamente ligeras y sin costuras que molesten. Son resistentes al agua, no resbalan y ofrecen una base cómoda y ergonómica que protege el pie incluso en superficies duras o mojadas. Además, al no tener tejido, se pueden lavar y secar en segundos.

Están pensadas para usarse sin preocuparse: perfectas para la ducha del gimnasio, pasar todo el día en la playa o descansar tras un entrenamiento. El diseño es sencillo pero con el estilo deportivo y funcional típico de Under Armour, y están disponibles en varias tallas.

Ahora puedes hacerte con ellas por solo 17,45 €, con un 30% de descuento que las convierte en una de las mejores opciones calidad-precio del verano. Cómodas, todoterreno y listas para lo que les eches.

