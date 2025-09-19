Tecnología
La Xiaomi Pad 7 sorprende: pantalla y potencia de lujo a precio que pone en apuros al iPad Air
Una tablet ligera y fluida con pantalla de 144 Hz y batería enorme, pensada tanto para ocio como para productividad
El mercado de las tablets llevaba tiempo dominado por Apple y Samsung, pero Xiaomi ha entrado con fuerza en los últimos años ofreciendo alternativas muy competitivas. La Xiaomi Pad 7 es un buen ejemplo: diseño cuidado, pantalla de alta calidad y autonomía sobresaliente que, en conjunto, la convierten en una seria rival para el iPad Air. En AliExpress, la versión de 8 GB + 128 GB puede encontrarse rebajada a 257,81€ aplicando el código ESFS30, lo que la hace especialmente atractiva.
Una tablet que combina fluidez, autonomía y diseño
Este modelo reúne todo lo que se le puede pedir a una tablet de gama media-alta sin disparar el presupuesto. Entre sus características más destacadas están:
- Pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 2.8K y tasa de refresco de 144 Hz, ideal para vídeos, juegos y multitarea.
- Procesador Qualcomm de ocho núcleos, capaz de mover apps exigentes y sesiones multitarea sin problemas.
- 8 GB de RAM y opciones de 128 GB o 256 GB de almacenamiento, para no preocuparse de espacio.
- Batería de 8850 mAh, que ofrece autonomía más que suficiente para un día completo de uso intensivo.
- Cámara trasera de 13 MP y frontal de 8 MP, perfectas para videollamadas o capturas rápidas.
- WiFi 6E para conexiones rápidas y estables, incluso con varios dispositivos conectados.
- HyperOS basado en Android, con acceso a Google Play y todas las apps habituales.
Más allá de los números, la experiencia real es lo que la hace brillar: pantalla muy fluida, buena autonomía y un sistema pensado para aprovechar la multitarea. Es igual de válida para clases online, trabajo ligero o simplemente para maratones de series.
El gran punto diferencial frente al iPad Air está en el precio: ofrece especificaciones muy cercanas a las de la tablet de Apple, pero a un coste que se queda prácticamente en la mitad. Eso la convierte en una compra inteligente para quienes quieren potencia y buena pantalla sin pagar de más.
