La Xiaomi Pad 7 sorprende: pantalla y potencia de lujo a precio que pone en apuros al iPad Air

El mercado de las tablets llevaba tiempo dominado por Apple y Samsung, pero Xiaomi ha entrado con fuerza en los últimos años ofreciendo alternativas muy competitivas. La Xiaomi Pad 7 es un buen ejemplo: diseño cuidado, pantalla de alta calidad y autonomía sobresaliente que, en conjunto, la convierten en una seria rival para el iPad Air. En AliExpress, la versión de 8 GB + 128 GB puede encontrarse rebajada a 257,81€ aplicando el código ESFS30, lo que la hace especialmente atractiva.

Una tablet que combina fluidez, autonomía y diseño

Xiaomi Pad 7 Xiaomi

Este modelo reúne todo lo que se le puede pedir a una tablet de gama media-alta sin disparar el presupuesto. Entre sus características más destacadas están:

Pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 2.8K y tasa de refresco de 144 Hz, ideal para vídeos, juegos y multitarea.

ideal para vídeos, juegos y multitarea. Procesador Qualcomm de ocho núcleos , capaz de mover apps exigentes y sesiones multitarea sin problemas.

, capaz de mover apps exigentes y sesiones multitarea sin problemas. 8 GB de RAM y opciones de 128 GB o 256 GB de almacenamiento , para no preocuparse de espacio.

, para no preocuparse de espacio. Batería de 8850 mAh, que ofrece autonomía más que suficiente para un día completo de uso intensivo.

que ofrece autonomía más que suficiente para un día completo de uso intensivo. Cámara trasera de 13 MP y frontal de 8 MP, perfectas para videollamadas o capturas rápidas.

perfectas para videollamadas o capturas rápidas. WiFi 6E para conexiones rápidas y estables, incluso con varios dispositivos conectados.

para conexiones rápidas y estables, incluso con varios dispositivos conectados. HyperOS basado en Android, con acceso a Google Play y todas las apps habituales.

Más allá de los números, la experiencia real es lo que la hace brillar: pantalla muy fluida, buena autonomía y un sistema pensado para aprovechar la multitarea. Es igual de válida para clases online, trabajo ligero o simplemente para maratones de series.

El gran punto diferencial frente al iPad Air está en el precio: ofrece especificaciones muy cercanas a las de la tablet de Apple, pero a un coste que se queda prácticamente en la mitad. Eso la convierte en una compra inteligente para quienes quieren potencia y buena pantalla sin pagar de más.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.