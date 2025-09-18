Tecnología
El último TV Box de Xiaomi llega con una rebaja que nadie esperaba ver tan pronto
Un reproductor 4K con Google TV, Dolby Vision y un precio muy bajo ahora con código descuento
Xiaomi ha actualizado su popular TV Box con una tercera generación que mejora en diseño, potencia y compatibilidad, y lo sorprendente es que apenas ha tardado en bajar de precio. El Xiaomi TV Box S 3rd Gen, lanzado hace pocos meses, ya puede encontrarse en AliExpress por solo 44,33€ aplicando el código ESFS04. Una oportunidad llamativa para quienes quieren transformar cualquier tele en un centro multimedia con todas las apps y funciones de Google TV.
Un salto en imagen y conectividad para tu televisor
El nuevo modelo mantiene la esencia compacta y minimalista, pero gana en especificaciones que lo colocan un paso por delante de generaciones anteriores:
- Reproducción 4K UHD hasta 60 fps, con soporte para Dolby Vision y HDR10+.
- Sonido envolvente gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X.
- Procesador Quad-Core a 2,5 GHz y GPU ARM G310, que aportan fluidez en menús y apps.
- 2 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento, ideal para instalar aplicaciones y guardar contenido.
- Sistema Google TV: interfaz moderna, acceso a Play Store y recomendaciones personalizadas.
- Conectividad mejorada con WiFi de doble banda y Bluetooth 5.2 para mandos, auriculares o barras de sonido.
- HDMI 2.1 para máxima compatibilidad con televisores actuales.
En la práctica, significa que cualquier televisor, incluso uno de hace años, puede convertirse en una Smart TV moderna con acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube y miles de apps. Además, el mando con Asistente de Google permite controlar la tele por voz o gestionar dispositivos domóticos compatibles.
Muchos usuarios lo valoran también como complemento incluso para Smart TV modernas, ya que la fluidez de Google TV y el soporte avanzado de imagen y sonido suelen superar a los sistemas integrados de las propias teles.
Con esta rebaja tan temprana, el Xiaomi TV Box S 3rd Gen se coloca como uno de los gadgets más recomendables para quienes quieren sacar más partido a su televisor gastando lo mínimo.
