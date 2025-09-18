El último TV Box de Xiaomi llega con una rebaja que nadie esperaba ver tan pronto

Xiaomi ha actualizado su popular TV Box con una tercera generación que mejora en diseño, potencia y compatibilidad, y lo sorprendente es que apenas ha tardado en bajar de precio. El Xiaomi TV Box S 3rd Gen, lanzado hace pocos meses, ya puede encontrarse en AliExpress por solo 44,33€ aplicando el código ESFS04. Una oportunidad llamativa para quienes quieren transformar cualquier tele en un centro multimedia con todas las apps y funciones de Google TV.

Un salto en imagen y conectividad para tu televisor

Xiaomi TV Box S 3rd Gen AliExpress AliExpress

El nuevo modelo mantiene la esencia compacta y minimalista, pero gana en especificaciones que lo colocan un paso por delante de generaciones anteriores:

Reproducción 4K UHD hasta 60 fps , con soporte para Dolby Vision y HDR10+.

, con soporte para Dolby Vision y HDR10+. Sonido envolvente gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X.

Procesador Quad-Core a 2,5 GHz y GPU ARM G310 , que aportan fluidez en menús y apps.

, que aportan fluidez en menús y apps. 2 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento, ideal para instalar aplicaciones y guardar contenido.

ideal para instalar aplicaciones y guardar contenido. Sistema Google TV: interfaz moderna, acceso a Play Store y recomendaciones personalizadas.

interfaz moderna, acceso a Play Store y recomendaciones personalizadas. Conectividad mejorada con WiFi de doble banda y Bluetooth 5.2 p ara mandos, auriculares o barras de sonido.

ara mandos, auriculares o barras de sonido. HDMI 2.1 para máxima compatibilidad con televisores actuales.

En la práctica, significa que cualquier televisor, incluso uno de hace años, puede convertirse en una Smart TV moderna con acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube y miles de apps. Además, el mando con Asistente de Google permite controlar la tele por voz o gestionar dispositivos domóticos compatibles.

Muchos usuarios lo valoran también como complemento incluso para Smart TV modernas, ya que la fluidez de Google TV y el soporte avanzado de imagen y sonido suelen superar a los sistemas integrados de las propias teles.

Con esta rebaja tan temprana, el Xiaomi TV Box S 3rd Gen se coloca como uno de los gadgets más recomendables para quienes quieren sacar más partido a su televisor gastando lo mínimo.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.