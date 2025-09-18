La serie 17 llega para competir con Apple, y mientras el Xiaomi 14 se desploma en AliExpress

El mercado de los smartphones de gama alta vive un momento muy competitivo: Apple acaba de lanzar su nueva serie, Samsung mantiene el pulso con los Galaxy y, en paralelo, Xiaomi se ha consolidado como la gran alternativa con móviles que no se quedan atrás en potencia ni en cámaras. El Xiaomi 14, en su versión global, es buen ejemplo de ello. Y lo mejor es que en AliExpress se puede encontrar ahora mismo por 487,50€, un precio muy por debajo de lo habitual en el segmento premium.

Un gama alta con todo lo que se le pide a un flagship

Xiaomi 14 AliExpress AliExpress

Este Xiaomi 14 no busca ser un “bueno, bonito y barato”: quiere competir directamente con los mejores. Y para ello llega con un paquete de especificaciones de primer nivel:

Procesador Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno, lo último de Qualcomm en potencia y eficiencia.

Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno, lo último de Qualcomm en potencia y eficiencia. Pantalla AMOLED de 6,36” con resolución 1,5K, refresco variable de 1 a 120 Hz y hasta 1000 nits de brillo típico.

AMOLED de 6,36” con resolución 1,5K, refresco variable de 1 a 120 Hz y hasta 1000 nits de brillo típico. Cámaras Leica:

Principal de 50 MP (f/1.6).

Principal de 50 MP (f/1.6). Teleobjetivo flotante de 32 MP/50 mm.

Teleobjetivo flotante de 32 MP/50 mm. Ultra gran angular de 50 MP.

Ultra gran angular de 50 MP. Selfie de 32 MP con HDR y modo nocturno.

Selfie de 32 MP con HDR y modo nocturno. 12 GB de RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.

Batería de 4610 mAh con carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 50 W.

de 4610 mAh con carga rápida de 90 W y carga inalámbrica de 50 W. Sistema de refrigeración IceLoop, diseñado para sesiones intensas de juego.

diseñado para sesiones intensas de juego. Certificación IP68, resistencia a polvo y agua.

resistencia a polvo y agua. HyperOS basado en Android, con sensor de huella en pantalla, desbloqueo facial y NFC.

En el uso real, esto significa un móvil que no se arruga con nada: gaming exigente, fotografía profesional, autonomía que aguanta la jornada y una experiencia fluida en todo momento.

Muchos usuarios destacan además la calidad de las cámaras Leica, que convierten al Xiaomi 14 en un referente en fotografía móvil, con colores naturales y un teleobjetivo especialmente útil en retratos.

Con esta rebaja, el Xiaomi 14 se convierte en una compra difícil de ignorar: un auténtico flagship, con todo lo que esperarías en un gama alta de más de 900€, pero que ahora mismo baja de los 500€. Una forma clara de plantar cara a Apple y Samsung, pero jugando con el factor precio.

