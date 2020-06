El PP denuncia que los recortes en Educación ponen en riesgo la salud de docentes y alumnos

La diputada del PP, Beatriz Gascó a denunciado los recortes y los impagos que el gobierno del Botànic ha impuesto en Educación, y ha dicho que estos podrán en riesgo la salud de los docentes y del alumnado cuando se retorne a las aulas en septiembre.

Gascó ha explicado que los planes de contingencia para la “desescalada educativa” los están llevando a cabo los propios centros, sin contar con la participación de especialistas, y que por ello no se garantiza la seguridad de las medidas adoptadas. Además, también ha denunciado que son los centros los que están costeando “a pulmón” todas las medidas que ha exigido el ministerio como mascarillas, mamparas, entornos separados, etcétera, y ha destacado que las mascarillas que se han facilitado desde la administración no protegen al no ser de uso sanitario: “son las más baratas".

La diputada ha enumerado los recortes “según los datos de la Intervención de la Generalitat”, que viene sufriendo el plan Edificant.

Así, en 2018 había 73 millones para Primaria, recortaron 60 millones y acabaron pagando solo 1.490.000 euros. En Secundaria había 37 millones, se recortaron 32 y pagaron 130.000 euros.

En el año 2019, había presupuestados 224 millones para Primaria, recortaron 74 millones y pagaron 7.619.000 euros, siempre según los datos de la diputada. Por lo tanto, del Plan Edificant que en los últimos tres años ha tenido un presupuesto de 725 millones de euros, solo se ha pagado el 1,3 por ciento, concretamente diez millones de euros.

La diputada ha enumerado más ejemplos como “los gabinetes psicopedagógicos municipales que de los 2.300.000 presupuestados, no han pagado nada. Las ayudas individualizadas al transporte escolar, de 1.238.000 euros no han pagado nada. Las ayudas a la formación del profesorado no se ha pagado nada. Becas para alumnado que cursa FP no han pagado nada. Ayudas para la integración del alumnado en centros de educación especial de 212.000 euros no se ha pagado nada. A las escuelas de música y danza de 11 millones, no han pagado nada. Ayudas para la FP dual en la administración pública, de 300.000 euros, nada. Becas para el alumnado de enseñanzas universitarias. De 30 millones de euros, nada. Programas Erasmus de 600.000 euros, nada. De la compensación por la reducción de tasas de 21 millones se ha pagado cero. Y en los casos que están pagado las cantidades son ridículas. De los comedores escolares a una semana de acabarse el curso s

Gascó ha dicho que “queremos un protocolo para asegurar que los docentes y alumnos puedan volver a los trabajos con todas las medidas de seguridad y para eso hace falta trabajo e inversión”, y ha pedido la dimisión del conseller Marzà.

Además, ha anunciado que “en el plazo de dos semanas pondremos sobre la mesa unas propuestas de mínimos para reanudar el curso en el mes de septiembre. Que den garantía a docentes, alumnos y sus familias. Me da miedo tener un presidente que me diga que no saben cómo enfrentarse al próximo curso escolar”, ha concluido.