Trabajadores de la residencia de mayores de Carlet se incorporaron a su puesto sin el resultado del PCR

Trabajadores de la residencia de mayores de Carlet- el centro de titularidad pública más grande de la Comunitat Valenciana- se incorporaron después de sus vacaciones sin tener el resultado de sus PCR. Ocurrió la primera semana de septiembre y ahora, al parecer, según afirman varios empleados, ya no se produce este problema. «Quien no tenía síntomas fue a trabajar aunque no tuviese el negativo confirmado».

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, niegan que se haya producido esta situación y aseguran que se hacen pruebas antes de entrar a trabajar. Como excepción, apuntan el caso de un enfermero que como está de baja no se le ha practicado prueba alguna.

La portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, exigió ayer transparencia al Departamento que dirige Mónica Oltra. «Algo está pasando en los centros que no nos explican, la realidad es que la situación se va agravando por momentos. O no se está haciendo la PCR al personal o se incorporan sin tener los resultados». Denunció además que los resultados están tardando una media de entre siete y diez días, cuando pueden estar entre 24 y 48 horas.