Los hosteleros valencianos anuncian protestas diarias por las restricciones

La Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia ha denunciado este viernes la “persecución a las que está sometido el sector por parte de la Generalitat” y han anunciado protestas diarias porque se consideran víctimas de las medidas restrictivas “sin consistencia ni evidencias científicas” que sitúan a este sector en el “foco de los brotes de contagio”.

La Coordinadora ha informado de que, desde el próximo lunes y diariamente hasta el 31 de enero, se sucederán actos de protesta que empezarán con una cacerolada a la hora de cierre a las puertas de cada establecimiento.

Los hosteleros han pedido “que no se estigmatice” al sector y que, si se trata de tomar medidas contundentes para frenar la tercera ola, “se decrete el cierre de todas las actividades no esenciales a las 17 horas y no únicamente a los locales de hostelería y ocio”.

“Sólo así se acortarán los plazos para mejorar la evolución de la enfermedad, que, junto con una mayor eficacia en la campaña de vacunación, permitirán levantar cuanto antes las medidas restrictivas para las pymes y la economía”, han apuntado.

Desde la Coordinadora han insistido en la “incompetencia de la Generalitat y del Ayuntamiento en la gestión de la crisis, el agravio comparativo permanente contra la hostelería y la negligencia demostrada en casos como el de la organización de la cabalgata del día de Reyes”.

Con la cacerolada que se producirá a diario a la hora de cierre de cada establecimiento, pretenden “recabar el apoyo de todos los ciudadanos que se sientan indignados por la nefasta gestión política de la crisis sanitaria” y que se mantendrá hasta que se levanten las restricciones y se concrete un plan de ayudas para el ocio y la hostelería.

Han reclamado, asimismo, estar presentes en la negociación de este plan de ayudas para el ocio y la hostelería, con el fin de “participar directamente”.

“El volumen de negocio apenas va a ser de un diez por ciento, por lo que la apertura de los establecimientos va a provocar cuantiosas pérdidas y hace prácticamente imposible mantener su actividad”, han lamentado.

En este contexto, las pymes han concluido que “no nos vale con cualquier tipo de compensación económica que disfrace la realidad y sea un lavado de cara, porque llevamos meses viendo cómo se nos está tomando el pelo, restricción tras restricción y con ayudas que obligan a endeudarnos, cuando ya no podemos más y está ya en juego hasta nuestro propio patrimonio personal”.