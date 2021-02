PSPV expulsa a sus dos ediles de Teulada por plantear una moción de censura contra Compromís

Los dos concejales socialistas del Ayuntamiento de Teulada-Moraira (Alicante) han sido expulsados del PSPV-PSOE por acordar con los siete ediles del grupo municipal popular una moción de censura contra la alcaldesa, Rosa Vila, de Compromís.

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, José Chulvi, ha condenado este martes la moción de censura de esos dos munícipes junto con el PP y ha anunciado la expulsión de ambos de las filas socialistas.

Chulvi ha explicado que, además, el partido ha comunicado al consistorio que esos dos regidores ya no forman parte del grupo socialista y pasan a formar parte del grupo de no adscritos.

”Son tránsfugas; su decisión ataca los principios del partido socialista y, por tanto, ya no son representantes de nuestras siglas”, ha manifestado el dirigente provincial del PSPV-PSOE.

”Desde la Ejecutiva de los socialistas de la provincia de Alicante me gustaría destacar que no respaldamos, no compartimos y, sobre todo, que condenamos la moción de censura que dos concejales que antes pertenecían a nuestro partido han presentado en Teulada-Moraira”, ha declarado.

Ha asegurado que el PSPV-PSOE ha actuado con “contundencia y celeridad” en este asunto, y ha procedido a expulsarlos del partido y a comunicar al Consistorio de Teulada-Moraira que “ya no forman parte del grupo municipal socialista y que, por tanto, son ediles no adscritos”.

Ha sentenciado que la decisión de ambos munícipes es “un ataque a la defensa de los socialistas de las políticas de progreso en todas las instituciones, desde lo global a lo local”, y ha subrayado que en las filas socialistas “no caben actitudes que respaldan las políticas de la derecha, ni acciones como esta de presentar mociones de censura junto al PP”.

Chulvi también ha remarcado el convencimiento del PSPV-PSOE de que “el Botànic es el modelo de gobierno que mejora la vida de las personas, también en el ámbito municipal”.

El secretario general de los socialistas alicantinos ha considerado “intolerable” que “esta actitud irresponsable de dos ediles pueda poner en riesgo el gobierno de progreso de Teulada-Moraira, que tan beneficioso ha sido para el municipio, y abrir la puerta a que la derecha vuelva a gobernar en la localidad”.

Según fuentes municipales, estos dos concejales fueron en su día “expulsados” del gobierno local de Teulada-Moraira (destituidos de sus competencias) por las desavenencias que mantenían con la alcaldesa en la elaboración de los presupuestos municipales.

Por su parte, Compromís ha reafirmado su apoyo a la alcaldesa de Teulada-Moraira, “víctima -ha asegurado- de las formas mafia zaplanista del PP, empeñado en ganar alcaldías con concejales expulsados de otros partidos”.

”La moción de censura presentada en Teulada se asemeja a la votada el pasado 12 de febrero en Agres, donde el PP hizo alcalde a costa de Compromís (Josep Manel Francés) a un exconcejal socialista del equipo de gobierno que se había pasado al grupo de no adscritos”, según una nota de prensa de la coalición.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha sentenciado: “Ni con cien mociones de censura van a silenciar la voz de Compromís. Volveremos con los votos de la gente a cada municipio donde se manipule la democracia. La mafia zaplanista ha vuelto y Compromís somos su mejor antídoto”.

“Dimitir e irse”

Por su parte, el presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha afeado al PP que siga adelante con la moción de censura en el ayuntamiento de Teulada-Moraira a partir del apoyo de dos concejales que han sido expulsados del PSPV-PSOE.

Tras una reunión sobre la digitalización del sector turístico en Distrito Digital de Alicante, Puig ha sido preguntado por la situación en Teulada-Moraira y ha afirmado que la moción de censura “no cuenta con el beneplácito” de su partido, que ha decidido expulsar a sus dos concejales.

En referencia implícita a los populares, ha pedido “al partido destinatario” de los votos de los concejales elegidos en su día por el PSPV-PSOE a que no rompan en Pacto Antitransfuguismo ya que “no puede haber atajos en Democracia”.

Ha recordado que cuando “un político se presenta por un partido”, si más adelante no está de acuerdo con algo lo que debe hacer es “dimitir e irse”, y no favorecer los intereses de otra formación política.

”No puede haber quien se beneficie del transfuguismo”, ha subrayado Puig ya que no ve en esa actitud un comportamiento ético.