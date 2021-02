El 96 por ciento de los universitarios tiene ordenador y un 79 por ciento, acceso a banda ancha

El 96 por ciento de los estudiantes universitarios valencianos dispone de ordenador y tres de cada cuatro tienen acceso a banda ancha, y por contra aproximadamente 2.000 alumnos (2 por ciento) no disponen de ningún ordenador, ni siquiera en uso compartido.

Así lo recoge el estudio “Análisis de las capacidades digitales del estudiantado universitario valenciano” elaborado por la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC, una iniciativa de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital con la Universidad Miguel Hernández, y en la que han colaborado todas las universidades públicas valencianas.

Con este documento, las universidades públicas valencianas, ante la evolución de la pandemia de la COVID-19, disponen de información sobre las capacidades de los estudiantes para afrontar los retos de la docencia en línea y anticipar planes y decisiones, según informa la Generalitat.

Según se desprende del estudio, la comunidad estudiantil universitaria valenciana dispone de equipamiento suficiente para el seguimiento de la docencia en línea.

El 91,4 por ciento del estudiantado universitario de la Comunitat Valenciana cuenta con un portátil para su uso individual y el 4,3 por ciento tiene un ordenador de sobremesa como único equipo, en tanto que otro 4,3 por ciento no dispone ni de ordenador de sobremesa, ni portátil para uso personal.

Además, el informe estima que, aproximadamente, 2.000 estudiantes universitarios valencianos (2 por ciento) no disponen de ningún ordenador, ni siquiera en uso compartido.

Respecto a la conexión, el análisis refleja que, en líneas generales, no se observan excesivas carencias en cuanto a las conexiones a la red por parte de la comunidad estudiantil y, así, tres de cada cuatro estudiantes tienen acceso a banda ancha, lo que supone que el 78,8 por ciento de los encuestados disponen de fibra óptica o de ADSL y solo 700 universitarios valencianos no tendrían acceso a Internet, es decir, el 0,7 por ciento no puede costear el acceso a la red.

La directora general de lucha contra la Brecha Digital, María Muñoz, ha destacado que una de las acciones prioritarias de la Conselleria es mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y en los próximos meses se irán implantando diferentes fórmulas que van a permitir mejorar estas cuestiones.

El estado de alarma decretado el pasado mes de marzo como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, derivó en la suspensión de la actividad formativa presencial en las universidades valencianas y en la obligación del uso de la modalidad de docencia online.

En este sentido, la premura con la que el sistema universitario tuvo que adaptase para pasar de la normal actividad docente presencial a en línea, ha dejado patentes dificultades, pero también la capacidad de reacción y adaptación del sistema universitario público valenciano para mantener la calidad en la formación, según las fuentes.

El director de la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC, Daniel Lloret, ha explicado que el aprendizaje online no ha parado de crecer desde que se impuso en el siglo XX y la pandemia ha sido un catalizador de este crecimiento.

La evolución actual de la pandemia ha llevado a que las universidades hayan optado por una docencia dual en el primer semestre del curso 2020/21, pero necesitan disponer de información sobre las capacidades del alumnado para afrontar los retos la docencia en línea y poder anticipar planes y decisiones.

Según los resultados del estudio, las competencias digitales presentan diferencias en cuanto a sexo y rama de conocimiento: el 18,6 por ciento considera que tiene una alta competencia digital (perfil que se corresponde con un estudiante de últimos cursos de una titulación de la rama de Ingeniería y Arquitectura, preferentemente matriculado en la UPV) y uno de cada dos califica su competencia digital a nivel de usuario.

Los datos del estudio revelan además que la formación universitaria tiene una relación directa con el nivel de competencias digitales, y que los hombres se autovaloran con una mayor competencia digital que las mujeres (32,5 por ciento frente al 11,8 por ciento).

Respecto a la actitud, las opiniones sobre la docencia en línea revelan una ajustada preferencia por la presencial, aunque las ventajas de la misma son valoradas.

En el estudio han participado 18.295 alumnos, de los que 11.907 son mujeres y 6.388 son hombres, todos con una media de edad de 20 años, una muestra que representa el 18 por ciento de la población objeto del estudio y una representatividad por universidad entre el 12 y el 30 por ciento.