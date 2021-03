Restricciones para Semana Santa en la Comunitat Valenciana

El Gobierno valenciano ha dado un paso al frente en la relajación de medidas restrictivas sin llegar a soltar del todo el nudo que consigue frenar la expansión del virus en la región. En la Mesa Interdepartamental que se celebró este jueves, se pusieron de relieve algunas de las medidas más demandadas por varios sectores, y se acordó relajar algunas de ellas siempre con vistas a las fiestas previstas para los días de San José (19 de marzo) y Semana Santa (del 1 al 5 de abril).

Así, desde el próximo lunes 15 de marzo y hasta el 12 de abril entrarán en vigor una serie de medidas que permitan dar un respiro a la hostelería y a los espacios deportivos, pero siempre con una serie de condiciones restrictivas que permitan controlar la expansión del virus.

Los interiores de los bares y restaurantes se volverán a abrir al público, no pudiendo superar el aforo del 30 por ciento de su capacidad, y se tendrá que garantizar la ventilación en dichos espacios.

Además, las terrazas pasarán de una ocupación del 75 por ciento al cien por cien, pero no podrá haber más de cuatro comensales por mesa, y siempre deberán hacer uso de la mascarilla salvo en el exclusivo momento en el que se esté ingiriendo algún alimento o bebida. Tampoco está permitido el servicio en barra.

En este sentido, todo parecía que se iba a alargar el horario de cierre de la hostelería hasta las 20:00 horas, pero finalmente se mantiene a las 18:00 horas, mientras que el toque de queda en todo el territorio valenciano sigue fijado a las 22:00 horas y hasta las 6:00 horas.

En cuanto a los gimnasios e instalaciones deportivas, el Consell ha decidido permitir la reapertura de los gimnasios pero con una ocupación del 30 por ciento, y además, permitirá el uso de las duchas y los vestuarios.

También se retomarán las actividades de ocio educativo y las ludotecas, de la misma manera, con un tercio de su capacidad y con grupos de máximo diez personas.

El decreto que prepara el Consell también amplía el aforo permitido en las ceremonias al 30 por ciento, con un máximo de 20 personas en el exterior, y 15 en el interior.

Para el interior de los domicilios, la Generalitat continúa con la prohibición de realizar visitas a núcleos familiares a los que no se pertenece, por lo que no están permitidas las interacciones sociales de no convivientes en espacios privados.

Únicamente está permitida la visita a un domicilio ajeno en los siguientes casos:

Encuentros y reuniones de personas con vínculo matrimonial o de pareja que no viven juntos.

Para realizar la convivencia alterna de menores con sus progenitores.

Está permitido el acogimiento familiar de personas menores de edad.

Para atender a personas con discapacidad o mayores que necesiten cuidados especiales.

Por permanencia en lugares de culto, reuniones o celebraciones religiosas, siempre respetando el aforo.

Cabe recordar que tampoco estará permitida la movilidad fuera de las fronteras de la Comunitat Valenciana, tal y como se acordó en el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad.