La Mesa Interdepartamental conformada en la Generalitat valenciana para acordar las restricciones que estarán vigentes a partir del próximo 15 de marzo y hasta el 12 de abril ha acordado abrir el interior de la hostelería. El aforo no podrá superar un tercio de su capacidad y tendrá que estar garantizada la ventilación. Además, se recupera el 100 por ciento del aforo de las terrazas. Las mesas no podrán superar las cuatro personas por mesa y habrá que llevar siempre mascarilla. Las barras seguirán cerradas y no se amplía el horario, es decir, estarán abiertos hasta las seis de la tarde.

Además, se ha aprobado la apertura de todas las instalaciones deportivas con un tercio de su aforo, se retoman la actividades infantiles y también las ludotecas con un tercio de su capacidad y en grupos de diez. También se amplía el aforo de las ceremonias a un tercio de su aforo con un máximo de 20 personas en el exterior y 15 en el interior.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha asegurado que es el marco más cauteloso de todas las Comunidades Autónomas “porque así es como se garantiza la recuperación”.

“La relajación no es una opción, todo se puede ir por suelo”. En este sentido, ha dicho que hay que dar pasos prudentes en la desescalada para no volver atrás. Además, ha reiterado que “no estamos para fiestas” y ha admitido que no se han autorizado porque la Generalitat no tiene la capacidad para “garantizar la seguridad de las personas”.