Barceló desconoce por qué el ocho por ciento de los profesores no se quiere vacunar

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado hoy en Castellón que aunque no se puede obligar a nadie a ponerse la vacuna contra la covid, aún no tienen “las razones” por las que un 8 por ciento de los docentes ha rechazado ponerse la AstraZeneca.

“Todavía no tenemos la información de cuáles son las razones por si hubiera algo que la Conselleria, desde Salud Pública, pudiera ampliar la información para ese personal”, ha señalado Barceló durante una visita a Castellón.

Según la consellera, ese personal “evidentemente podría venir a vacunarse en los dos días que quedan pendientes o, si cambian de opinión, tendrá que ser cuando le corresponda en los grupos de edad”.

“No podemos obligar ni podemos exigir la vacuna, podemos analizar y ver cuáles son las causas o los motivos, que siempre son legítimos y están en su derecho a no vacunarse, pero no vamos a entrar en ninguna otra cuestión porque en estos momentos no hay ninguna norma que obligue a nadie a vacunarse”, ha dicho Barceló.

Preguntada por la muerte de una profesora en Alicante tras recibir la vacuna de AstraZeneca, la consellera ha señalado que en su departamento “no tenemos constancia de ese caso, ni de cómo lo relatan ni de cómo ha pasado”.

Respecto a si es posible que antes del verano esté vacunada en la Comunitat Valenciana el 70 por ciento de la población, Barceló ha indicado que, según la información facilitada por el Ministerio, se espera la llegada en los próximos meses de nuevas vacunas, como la de Janssen.

“Entiendo que el Ministerio tiene información en estos momentos para afirmar que en junio o julio podemos tener el 70 por ciento” de personas vacunadas, ha señalado.

Según la Consellera, la Comunitat Valenciana “tiene capacidad, con equipos extraordinarios de vacunación. Hemos planteado varios escenarios pero todo está en función de las vacunas que recibamos”.

Respecto a las listas de espera, ha señalado que ahora que se están abriendo y liberando espacios ocupados hasta el momento para atender a pacientes covid, se está empezando a reprogramar las intervenciones dentro de las listas de espera, trabajando con el autoconcierto y con el plan de choque.

Respecto a los datos de incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana, los más bajos de España, ha dicho que esta región ha hecho “un sacrificio enorme para llegar” a esta cifra y ahora “no hay que relajar la prudencia, sino mantenerla, porque vienen días de vacaciones”.

Según Barceló, en unos días se podrá evaluar lo que ha pasado durante la semana fallera y habrá que esperar a que termine la Semana Santa “para ver cómo ha evolucionado y la cifra que arroja la epidemia”.

Sobre la recuperación de los bous al carrer con un aforo del 50 por ciento solicitada por alguna comunidad festera, la consellera ha dicho que en estos momentos “no lo vemos factible”.

Por último, ha reiterado la necesidad de llevar la mascarilla y ha insistido en que las personas que están al aire libre en una terraza que se la sigan poniendo cuando no estén consumiendo. Es fundamental porque es un espacio donde hablamos mucho, incluso levantamos la voz y esto facilita la transmisión”.