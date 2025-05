La dana, las víctimas y la estrategia

Pedro Sánchez llegó este jueves a Valencia para reunirse con tres asociaciones de víctimas de la dana. Nada que objetar. Nunca ningún gobierno ni institución prestará suficiente atención a unas personas que han perdido la vida de aquellos que eran más importantes que la suya propia.

Reunirse con ellas, en privado o en público no es una opción, es una obligación moral. ¿Fácil? Seguro que no, pero debe resultar sanador sentir que el mero hecho de escuchar pueda servir para ayudar a alguien que está completamente roto. Todas las víctimas, asociadas o no, deben tener este derecho, es una de las pocas cosas que la fatalidad no les pudo arrebatar.

Por eso, es difícil entender que el Gobierno valenciano se haya dejado adelantar por la derecha en este asunto. Me consta, que se ha meditado sobre ello, y con un antecedente claro: las víctimas del metro. Con todo, no debería haber esperado tanto tiempo para llamarlas personalmente.

A estas alturas, Mazón ha adquirido ya la suficiente práctica en tragar con situaciones desagradables. No se me ocurre mejor ejemplo que el momento de la misa funeral celebrada en la Catedral de Valencia en la que el familiar de una víctima se acercó a darle una fotografía de una persona fallecida en la dana.

Sánchez se ahorró ese trago. Él no acudió. El argumento fue que no se trataba de un funeral de Estado, algo que, por cierto, según confirmaron las víctimas, se realizará cuando vaya a cumplirse un año de la riada.

¿Por qué se ha esperado tanto? Pasados los tres meses de la dana, los tres desaparecidos pasaron a contar como fallecidos. A falta de que se dé una explicación oficial, solo me cabe pensar que es una cuestión de estrategia.

Lo que sí parece estar claro es que antes de que se cumpla el primer aniversario el presidente volverá a pisar la zona cero. Se lo debe a todos los que viven allí. Con toda la seguridad necesaria, pero sin esconderse y con transparencia. Debería, por cierto, avisar a Mazón cuando vuelva a Valencia, que ya toca.