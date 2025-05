Compromís, contra los "tuk tuk" en Valencia

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi ha denunciado que los tuk tuk "invaden" la ciudad ante la "inoperancia" del gobierno municipal, al que ha exigido que "vuelva a liberar el espacio público de más elementos inútiles para el día a día".

Según Grezzi, ha sido el concejal de Tráfico y Policía Local del PP, Jesús Carbonell, el que manifestó su "absoluto desconocimiento" de que son tres áreas bajo su supervisión —Movilidad, Actividades y Policía Local— las encargadas de autorizar o no a las empresas de tuk tuk para operar en la ciudad realizando paradas en el espacio público.

Lo hizo en respuesta a una pregunta que le formuló Grezzi a raíz de las quejas trasladadas a Compromís por los vecinos, según ha explicado este el edil de Compromís en un comunicado.

Preguntado por las acciones realizadas por sus servicios para autorizar esas paradas, Carbonell respondió que “no es cierto que los servicios de tuk tuk hayan aparecido en los últimos meses sino que, al igual que los servicios de motosharing, vienen siendo prestados desde los mandatos anteriores". "Y en este contexto y a la vista de la necesidad de regular ambas actividades, esta Corporación tiene el compromiso de llevar a cabo los procedimientos de autorización que la anterior Corporación no hizo”, añadía la respuesta del edil popular.

Según Compromís, aunque alguna empresa pudiera haber empezado a operar en la ciudad iniciando y terminando sus trayectos y realizando sus paradas en espacios privados o fuera del control municipal (como los de Adif en la Estación del Norte o la Ciudad de las Artes y las Ciencias), "hasta mayo de 2023 ninguna empresa contaba con la autorización municipal para realizar paradas en espacio público o en la calzada".

Esta autorización, añade la coalición, "habría precisado de informes favorables del servicio de Movilidad Sostenible que, bajo la supervisión de Giuseppe Grezzi como concejal de Movilidad Sostenible, nunca se emitieron".

Según Grezzi, en la actualidad diversas empresas de tuk tuk no solo realizan paradas en espacios como la plaza dels Furs o en Ciutat de Bruges, sino que así lo anuncian explícitamente en las webs en las que ofertan sus servicios.

“O Carbonell miente de nuevo y sí que ha autorizado desde dos de sus servicios tanto los recorridos y paradas como la actividad, o no se entera de nada y no ejerce sus competencias y se limita a cobrar por no hacer nada, mientras la ciudad se deteriora a toda velocidad ante su pasividad”, apunta Grezzi.

Añade que "no solo sería responsabilidad de Carbonell conocer la existencia de informes de Movilidad avalando que la actividad se puede realizar como desea la empresa y autorizar la actividad, sino también mandar a la Policía Local a detenerla si no cuenta con esos permisos. Y nada de eso parece estar sucediendo".

"La señora Catalá y el señor Carbonell están convirtiendo nuestras plazas y calles en un almacén de motos y cacharros, como si València fuera una ciudad vietnamita. Y aquí no pasa nada. El cap i casal i sus vecinos no nos merecemos esto”, lamenta Grezzi.

Desde Compromís per València exigirán al gobierno de Catalá que "recupere el orden previo a su llegada, eliminen las paradas de estos vehículos 'propios del turismo extractivista' y vuelvan a liberar el espacio público de más elementos inútiles para el día a día de la ciudad.