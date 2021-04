Ruth Merino (Cs): “Toni Cantó ni es de Ciudadanos ni está en la Comunitat Valenciana ”

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Ruth Merino, que sustituyó a Toni Cantó al frente de la portavocía cuando dejó el partido, ha asegurado que desconoce la situación de su predecesor pero “ni es de Ciudadanos ni está en la Comunitat Valenciana”.

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas durante su visita a la acampada protesta del sector del ocio nocturno sobre cómo valora la situación de Cantó después de que un juzgado haya anulado su candidatura en la lista de la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid.

”La situación de Toni Cantó no la sé. Sé lo que ha dicho la sentencia judicial, que no puede ir en listas y parece que van a recurrir pero no tengo ni idea de cómo quedará la situación”, ha apuntado.

La dirigente de Cs ha añadido que “hablamos de una persona que ni es de Ciudadanos ni está en la Comunitat Valenciana y aquí no estamos en ningún proceso electoral y ellos verán lo que tiene que hacer”.

Respecto a la sentencia, ha apuntado que la respetan “como hacen con todas” y “no” les “gusta comentarlas”. Preguntada sobre si hay novedades en su formación, ha indicado que “todo sigue bien, trabajando y con muchas ganas de sacar el proyecto adelante porque se lo merece”.