Financiación, despoblación y libertad lingüística, claves para Anaya

El candidato a la presidencia del PPCV para el próximo Congreso José Vicente Anaya ha trasladado hoy a los militantes del partido las líneas “irrenunciables” de su proyecto para el partido, que pasa por poner al militante en el centro de todas las decisiones, defender la libertad educativa y lingüística, el fin de la infrafinanciación y la lucha contra la despoblación.

En un encuentro con militantes, Anaya ha propuesto un PPCV “fuerte, activo y pegado a la calle”, y ha sostenido que no es el “candidato de actos multitudinarios ni fotos ni fuegos de artificio”, y que prefiere “el cara a cara, las bases”.

“No soy el candidato de los cargos sino de los militantes. Hay que seguir trabajando discretamente con los afiliados de base. Yo represento a esos militantes que se levantan a las seis de la mañana y acaban a las diez de la noche, que no les interesa las fotos ni los actos de fuerza”, ha dicho.

Según ha señalado en un comunicado, hay cuestiones que, a su juicio, son “irrenunciables”, entre las que ha citado “la libertad para hablar la lengua en la que queremos expresarnos y en la que queremos educar a nuestros hijos”.

“Hay que seguir protegiendo el valenciano, pero nunca debe ser una imposición, el sectarismo no trae nada bueno. Tampoco debe ser unrequisito para poder entrar en la administración, debería ser unmérito”, ha considerado.

Del mismo modo, ha manifestado que el PPCV ha de seguir reivindicado “lo que necesita” la Comunitat Valenciana, y especialmente la provincia de Alicante, “como es el agua que necesita para su presente y para su futuro”.

“Con el PSOE siempre hay guerra del agua”, por lo que hay que continuar “defendiendo lo que nos corresponde, porque con el agua, con la prosperidad de esta tierra, no se juega”, ha insistido. Asimismo, ha destacado la necesidad de “frenar” la infrafinanciación, y ha criticado que el PSOE “no tenga ni voz ni voto en Madrid para defender a los valencianos: Si no hay una financiación justa, perdemos enteros, cae nuestra calidad de vida y se empobrece nuestro estado del bienestar”.

Por último, ha reclamado “escuchar a la Comunitat Valenciana vaciada, esa a la que la Generalitat le ha dado la espalda”.

“La España deshabitada, la Comunitat deshabitada están abandonadas. No hay ni un solo proyecto para frenar la despoblación. Nadie del Consell está moviendo ficha. Cuando no prestas atención a la despoblación, las comarcas se apagan, porque no hay ni plan de trabajo, ni estrategia, ni voluntad. Y todos somos iguales”, ha concluido.