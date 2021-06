4 de cada 10 valencianas aseguran que la covid ha perjudicado su salud sexual

Tras más de un año de pandemia en España, se aprecia de forma clara el impacto del Covid-19 en la salud sexual y reproductiva y en las relaciones sexuales. Así, 4 de cada 10 valencianas (41,5%) afirman que la pandemia ha incidido negativamente en su rutina de salud sexual.

Por ejemplo, las mujeres declaran que la pandemia ha retrasado una visita a la consulta de ginecología o centro de planificación familiar; o que han tenido dificultades de acceder a las recetas de su anticonceptivo habitual; por cuestiones económicas o por miedo a salir de casa, han comprado menos anticonceptivos; han mantenido sexo sin protección por la dificultad de acceder a los anticonceptivos, y no han ido a la farmacia por vergüenza a pedir la píldora del día después.

Este es uno de los datos principales que arroja la ‘Encuesta sobre Salud Sexual de la Mujer’, estudio elaborado por HRA Pharma con mujeres de entre 16 y 35 años, en colaboración con la empresa demoscópica 40dB, que se ha presentado hoy en Valencia. Con esta macroencuesta nacional, que incluye estudios diferenciados para varias Comunidades Autónomas, la Valenciana entre ellas, se pretende dar conocer el nivel de acceso a información sobre sexualidad y salud reproductiva de la mujer y el nivel de conocimiento sobre salud sexual. “Los datos que arroja la encuesta son muy esclarecedores, y también preocupantes”, afirma Inés Correia, directora general de HRA Pharma Iberia.

El estudio revela que más de la mitad (53,3%) de las valencianas han mantenido relaciones sexuales sin hacer uso de ningún método anticonceptivo, pese a no querer quedarse embarazadas. La media española es ligeramente inferior, el 52,7%. “Entre las mujeres subsisten índices preocupantes de relaciones sexuales sin protección y muy altos niveles de desinformación sobre salud sexual, hechos que ponen en evidencia una grave falta de información que tiene consecuencias muy negativas”, añade Inés Correia.

Estas conclusiones explican en buena parte el elevado número de embarazos no deseados y de interrupciones voluntarias del embarazo, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España.

Educación sexual, una asignatura pendiente

Los resultados de la macroencuesta indican que todavía persiste la desinformación sobre salud sexual y se acredita la irregular e insuficiente tarea de informar adecuadamente a las jóvenes en el ámbito educativo y familiar.

Nada menos que la mitad de las mujeres encuestadas (49,5%) acude a su círculo de amistades o a internet para resolver dudas sobre sexo, y sólo el 12,5% lo hace a profesionales sanitarios. Otro resultado llamativo es el de las jóvenes valencianas que aseguran no haber recibido información sexual. El dato se sitúa en el 28,2%, lo que pone en relieve el largo camino que queda por recorrer en esta materia. Este porcentaje sube al 31,8% en la media nacional.

Esta realidad se hace más evidente cuando se pregunta cuántas mujeres recibieron información antes de mantener su primera relación sexual. Sólo 3 de cada 10 valencianas (34,61%) tuvieron esa posibilidad, aunque la media española es aún más alarmante, ya que se sitúa en el 43,1. El 36,8% cree que la educación recibida en los colegios/institutos de la Comunidad Valenciana es inútil o está desactualizada y el 34,2 por ciento no aprendió sobre la regla y los ciclos menstruales.

De las valencianas que declaran haber recibido educación sexual, casi la mitad, el 47,3%, aseguran que la han recibido de sus padres, 5,4 puntos más que en el resto de España.

Uso de anticonceptivos entre las mujeres jóvenes

HRA Pharma ha querido conocer también si el uso de los anticonceptivos está extendido entre las valencianas. A pesar de que se ha producido un incremento progresivo del uso de anticonceptivos a escala mundial, casi la mitad de las valencianas de entre 16 y 35 años (47%) no hace uso de ningún anticonceptivo hormonal. Por otro lado, más de la mitad de ellas (un 54,3%) nunca ha usado un anticonceptivo de urgencia (también conocido como “píldora del día después”), frente al 51,8 de la media nacional.

El escaso uso de esta solución anticonceptiva se debe a la poca información que las mujeres disponen de este método, según revela la encuesta. Muchas valencianas acuden a sus amistades para informarse sobre la píldora del día después (43,7%, el 2,3% más que la media española), pero sólo un 8,5% ha recibido información de ella por personal médico, sanitario o farmacéutico. Esto pone de relieve los mitos que aún persisten sobre este método. La carencia de la educación sexual y la circulación de falsas informaciones han propagado en el imaginario femenino una serie de conclusiones falsas y erróneas sobre la píldora del día después, que es una solución que existe en el mercado sin necesidad de receta.

En este sentido, más de la mitad (54,8%) piensa que sólo se puede tomar la píldora de urgencia el día después a las relaciones sexuales sin protección. Y 6 de cada 10 (60,9%, 2,2 puntos más que la media nacional) creen erróneamente que la píldora del día después puede provocar infertilidad si se usa muchas veces. Por otro lado, el 59,5% (3,5 puntos más que la media) aún no sabe que este método actúa retrasando la ovulación; casi 4 de cada 10 sigue creyendo erróneamente que es abortiva, y el 21,1% piensa también equivocadamente que la píldora del día después sólo se puede tomar tres veces en la vida.

“La realidad es que el anticonceptivo de urgencia, como es el caso de ellaOne, no es una píldora abortiva, sino que impide la ovulación y por lo tanto evita que el embarazo se produzca. Su molécula de última generación, acetato de ulipristal, es la más eficaz”, asegura el doctor Guillermo Sellers, director médico de HRA Pharma.

El doctor Sellers añade también que “contrariamente a la creencia de que puede causar infertilidad, lo cierto es que no hay evidencias de que la píldora del día después tenga efectos a largo plazo. De hecho, ésta se estabiliza rápidamente después de usar la anticoncepción de urgencia, por lo que se recomienda usar un método anticonceptivo de barrera”.

La sexualidad de las valencianas en tiempos de Covid

La pandemia de Covid-19 ha afectado también a otros aspectos de la vida sexual de las mujeres, según la encuesta elaborada por HRA Pharma. Casi 4 de cada 10 valencianas (el 39,1%) han tenido menos relaciones sexuales durante la pandemia, el 1,7% más que la media nacional. Asimismo, una de cada cuatro mujeres, el 25,4%, asegura haber mantenido relaciones sexuales con menos personas, frente al dato español, el 22,6%.

Esta encuesta pone también de relieve otra información complementaria: el 66,8% de las valencianas de 16-35 años asegura tener relaciones sexuales al menos una vez por semana, 3,1 puntos más que la media.

Embarazos no planificados, un problema de salud pública

Como señala el director médico de HRA Pharma, el doctor Guillermo Sellers, “el acceso a una buena y correcta educación sexual, no sólo desde el punto de vista científico, sino también en el emocional, es esencial para que las jóvenes crezcan con la información necesaria para poder decidir y tener libertad en su vida sexual”. Incide en que existe una notable desinformación sobre la anticoncepción de urgencia, una solución que evitaría embarazos no planificados, ya que no necesita receta y es muy eficaz.

Recuerda que la carencia de acceso a la educación sexual puede suponer un aumento en los riesgos para la salud de la mujer y un mayor incremento de los embarazos no planeados, y ello se traduce en un número muy abultado de interrupciones voluntarias de embarazo.

“De hecho, la desinformación de las mujeres sobre la salud sexual en general y, en concreto, sobre la anticoncepción de urgencia está muy ligada a los últimos datos actualizados muy recientemente por el Ministerio de Sanidad. En este sentido, en la Comunidad Valenciana se practicaron en 2019 un total de 8.523 interrupciones voluntarias de embarazo. A nivel nacional, el dato es aún más elevado: se produjeron 99.149 interrupciones voluntarias de embarazo, el 3,26% más que en 2018, siendo el tercer año consecutivo de crecimiento”, concluye el doctor Sellers.