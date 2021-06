Un concursante de “Hombres y mujeres y viceversa” condenado a prisión por violencia de género y maltrato animal

El concursante Javi C. de “Hombres y mujeres y viceversa” que fue condenado a nueve meses de prisión en febrero de 2020 por dejar morir lentamente a su bull dog americano de nombre “Asterix”, tendrá que ingresar en prisión al haberle recaído otra sentencia condenatoria, esta vez por un delito de violencia de género.

Según señala el juzgado de Lo Penal número 13 de Valencia, “hay constancia de que el penado fue nuevamente condenado en sentencia de abril por el Juzgado de Primera Instancia de Llíria por un delito de maltrato de género dentro del plazo de tres años concedido al otorgársele el beneficio de la suspensión” de ingreso en prisión.

Explica la juez que “al cometer este nuevo delito dentro del período de suspensión, pese a que las penas impuestas no sean de prisión, se considera que el penado ha incumplido gravemente la condición a la que se supeditó el mantenimiento del beneficio en su día concedido; por ello procede dejar sin efecto el beneficio de suspensión otorgado y ello por estimar que el hecho de haber cometido otro delito, despreciando la oportunidad que se le concedió de no entrar en prisión, pone de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada en su día ya no puede ser mantenida”. Por ello, se revoca la suspensión y tendrá que entrar en prisión, al menos por nueve meses, y habrá que determinar si se suma la otra condena por violencia de género.

Según la presidenta de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio Abogados Valencia, Amparo Requena, “se vuelve a demostrar el vínculo que existe entre el maltrato hacia los animales y otros tipos de violencia interpersonal y la importancia de tener en cuenta los malos tratos hacia los animales, además de por el hecho en sí, absolutamente reprobable y punible, por ser indicativo y poder predecir otros delitos muy graves, como es la violencia de género, el abuso a menores y el abuso a ancianos”.

Concluye que “el que es violento siempre lo será y la violencia es siempre violencia, se ejerza contra quién se ejerza”.

En esta causa ha ejercido la acusación particular el movimiento y Desarrollo por la Protección Animal (Modepran).