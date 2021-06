Catalá (PP): “Pedro Sánchez indulta a los golpistas para quedarse en el poder”

La presidenta Partido Popular de Valencia ciudad, María José Catalá, ha afirmado que “Pedro Sánchez va a realizar un ejercicio de autoindulto, indulta a los golpistas para quedarse en el poder para nosotros es muy preocupante” añadiendo “salimos a la calle porque la gente nos pide poder alzar la voz contra este atropello contra el estado de derecho, la Constitución y nuestras leyes. Esperemos que finalmente no se produzca.”

Catalá ha realizado ha realizado estas declaraciones en la mesa de recogida de firmas que el PP de Valencia ha instalado hoy en el Mercado de Colón y en la que decenas de vecinos están firmando en contra de los indultos de Pedro Sánchez contra los golpistas.

La presidenta del PP de Valencia ha explicado que “hemos valencianizado la acción contra los indultos de Pedro Sánchez porque Ximo Puig junto a Armengol son los únicos presidentes autonómicos del PSOE que han respaldado la iniciativa de Sánchez”.

“Nos parece preocupante que Puig considere que los intereses de partido están por encima de la ley, de la Constitución y de la independencia del Poder Judicial. El Supremo ha dicho alto y claro que no se dan las circunstancias ni las condiciones para otorgar los indultos y desde luego en este país, hasta la fecha, todos los gobiernos han respetado la separación de poderes y que la palabra de la acción judicial siempre se respeta”, ha resaltado Cartalá.

Por último, ha comentado que “nadie entendería que alguien que está en la cárcel por haber cometido un ilícito penal tipificado en el Código Penal y la Constitución, se le condonara la pena por motivos políticos. Si a un ciudadano normal no se le indulta si no hay un arrepentimiento y no se dan las razones de interés general propicias para ello, pues sinceramente a los golpistas no se les debe indultar para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa.”