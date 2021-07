El PP respalda a los hosteleros que reclaman un “pasaporte covid” para acceder a los interiores

“Pasaporte covid” para acceder al interior de cualquier establecimiento, no solo a los relacionados con el ocio y el turismo, sino para cualquier tipo de actividad. Esta es la propuesta que realiza la plataforma SOS Hostelería y que ha encontrado con el respaldo del PPCV.

El presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, se ha reunido esta mañana con el presidente de esta entidad, Fidel Molina. “Primero mantuve un encuentro con los colegios profesionales de los sanitarios y después he querido marcar esta reunión en mi agenda”, ha explicado Mazón defendiendo que hay que lograr el justo equilibrio entre los dos ámbitos.

El popular ha insistido en que considera desproporcionadas e injustas las medidas impuestas por la Generalitat contra el sector de la restauración y el ocio nocturno que han sumido al sector en una crisis que ha acabado con el cierre del 20 por ciento de los locales. “Son miles de familias las que están en una posición crítica. Rechazo a las medidas impuestas, no creo que se hagan a mala fe, pero la hostelería no es la responsable de los contagios”.

En este sentido ha solicitado que si hay estudios que así lo acrediten, que se hagan públicos y ha defendido que, como padre, prefiero que mis hijos estén en un lugar controlado, antes de que en lugares donde nadie puede vigilar el uso de la mascarilla o las medidas de seguridad.

Mazón ha insistido en que apoyan la propuesta de los hosteleros porque temen que la próxima revisión de las restricciones implique que el cierre, una actuación que lo único que provocará son “más botellones”. Así, ha recordado que fue el PP el que prohibió hace 20 años el botellón y que, por tanto, sí está a favor de que se haya endurecido las sanciones.

Además, ha apuntado a que el problema de la Comunitat Valenciana es que tiene el peor dato de vacunación de jóvenes de España. “Entre los 20 y 29 años no llega al 12 por ciento, cuando la media española es del 20,5 por ciento”. Como ejemplo, ha puesto la Comunidad de Madrid donde se ha puesto en marcha un sistema de “autocita” que funciona las 24 horas. “Aquí parece difícil que se pueda programar después de haber enviado a la calle a más de 3.000 sanitarios. La Generalitat debería admitir su propia responsabilidad”.

Molina ha criticado a Puig por no haber recibido en toda la pandemia a esta plataforma. “Nos dijeron que lo haría el conseller de Hacienda, pero nunca han fijado fecha. Posiblemente ha sido porque hemos sido críticos” y ha remarcado que el “pasaporte covid” debe exigirse para acceder al interior d cualquier actividad económica ya sean bares, restaurantes o comercios. Por el contrario, consideran que en las terrazas no debe ser necesario porque el uso de la mascarilla no es obligatorio y la hostelería guarda la distancia de seguridad entre mesa y mesa.

“Donde no se mantienen es los parques o en la calle. Somos profesionales. Vivimos de esto. Somos los primeros interesados en evitar contagios”. Además, ha exigido a la Generalitat que acelere la vacunación. “Los que deben correr son ustedes. 24 horas y sin parar”.