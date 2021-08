Brutal agresión al dueño de un bar en Gandia por pedir que le pagaran

La Policía Nacional de Gandía investiga a cuatro hombres que el pasado miércoles se marcharon sin pagar de un establecimiento de hostelería de esta localidad y que agredieron al propietario del local en plena calle cuando les fue a reclamar que abonasen la cuenta.

La agresión fue grabada por un vecino del municipio y ha sido publicada en redes sociales. En las imágenes se puede comprobar cómo el propietario del local se acerca a los cuatro hombres con un cinturón en la mano, mientras estos trataban de huir en su coche.

Tras discutir con uno de ellos, comienza la pelea, y a continuación, los otros tres hombres salen del vehículo y propinan una paliza al camarero y propietario del local en varias oleadas, al oponer este una fuerte resistencia, e incluso iniciar una persecución en su coche.

En relación a este incidente, la Asociación Comarcal de Gastronomía y Turismo DestíSafor ha condenado “estos actos totalmente censurables y estas actitudes y conductas” que, “en ningún caso”, son representativos de los visitantes y turistas de la playa ni de la ciudad de la capital de la comarca de la Safor.

”En segundo lugar, no podemos más que ponernos de lado de nuestros hosteleros ante estas situaciones. No se puede jugar con el fruto de nuestro trabajo y no podemos permitir que la actitud de unos indeseables, o mejor unos delincuentes, perjudique los intereses de nuestros locales en una situación que nos esta costando mucho de superar”, ha añadido.

Según la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, los agentes de Gandía se encuentran trabajando en la identificación de los agresores.