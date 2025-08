Un abogado laboralista advierte de la 'estafa del buen empleado': "Te ponen bajo presión"

Con la llegada de la digitalización y la evolución de las nuevas tecnologías, las estafas se han incrementado exponencialmente. Los delincuentes aprovechan las herramientas que tienen al alcance para tratar de engañar a los ciudadanos a través de diferentes métodos.

En este sentido, uno de ellos tiene que ver con el mundo laboral. Y es que empresas y empleados deben tener especial cuidado con aquellos mensajes o llamadas donde se les solicite dinero, datos confidenciales o pagos urgentes, puesto que los estafadores tratan de camuflar estos engaños con procesos que pueden ser cotidianos.

Y es que en la actualidad, se ha puesto de moda una estafa conocida popularmente como 'estafa del buen empleado'. Una trampa que ha llegado hasta los tribunales en España y de la que se han hecho eco multitud de expertos laboralistas advirtiendo sobre ella.

Además, la Guardia Civil también ha explicado una serie de recomendaciones para evitar ser uno de los damnificados.

La advertencia de los expertos

Debido al reporte de casos de este tipo de estafa, el abogado laboralista conocido como 'laboral_tips' ha compartido un vídeo en sus redes sociales advirtiendo de un caso reciente resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según el experto, una trabajadora había sido despedida de su puesto de trabajo después de "caer" en la trampa y ser estafada, lo que le supuso un gasto a la empresa. Sin embargo, tras el despido, el Tribunal Superior de Canarias ha declarado nulo el despido, por lo que la trabajadora tiene que ser contratada de nuevo.

En qué consiste la estafa

Este tipo de fraude se produce cuando una persona externa se hace pasar por un superior jerárquico de la empresa y ordena al trabajador que realice un pago urgente y necesario para la compañía. El trabajador recibe una llamada telefónica de un supuesto "jefe", cuando realmente es un estafador.

La estrategia de los estafadores consiste en meter presión al trabajador y afirmar que se trata de un trámite de urgencia. “Son bastante concienzudos y lo que te dicen es que existe un gasto muy importante que hacer en la empresa. Puede ser por impuestos, por algo de la gestoría, por unos equipos informáticos que van a llegar...", afirma el abogado laboralista.

La resolución del Tribual a favor de la trabajadora

En el caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, una empleada fue despedida tras haber entregado 250 euros a quien creía que era su supervisor, siendo víctima de una estafa.

No obstante, el despido fue declarado improcedente por el tribunal, puesto que se considera que existe un engaño suficiente, según detalla el abogado. Tras atender a diferentes criterios como el puesto de la trabajadora y la forma en la que sucedieron los hechos, la resolución del tribunal de justicia eximió de responsabilidades a la trabajadora.

El consejo del experto ante estas situaciones

Ante este tipo de casos, el experto ha desarrollado una serie de recomendaciones sobre cómo actuar. En primer lugar, si una persona recibe una llamada donde le piden hacer un pago, el abogado laboralista aconseja no hacerlo, colgar o avisar a un superior.

Por otro lado, si ya se ha accedido a la trampa, lo mejor es acudir a una comisaría a denunciar el hecho: “Si lo has hecho, denuncia en cuanto te des cuenta de que es una estafa. Ve a la policía y pon una denuncia”, explica.

Los consejos de la Guardia Civil

Para prevenir esta estafa, la Guardia Civil ha compartido cuatro recomendaciones:

No realizar pagos inmediatos.

Contactar siempre con el responsable o jefe directo.

No facilitar datos (ni personales ni de la empresa).

Informar a todos los empleados para que puedan estar prevenidos.

Sin embargo, para evitar cualquier problema, en caso de recibir una llamada de este estilo, el mejor procedimiento según los agentes es avisar a cualquier encargado con puesto superior. "Te piden que no se lo digas a nadie, exigen una urgencia desmedida y no te dejan colgar la llamada para que no verifiques por otro medio. Pero eso es justo lo que debes hacer".

"Con otro teléfono o por otro medio, como la mensajería instantánea, ponte en contacto con tu superior para verificar que la llamada es real. Actuar rápido no siempre es actuar bien. Consulta antes, verifica y si dudas, llama a la Policía", explican desde la cuenta oficial de la Guardia Civil.