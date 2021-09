Las calles de Valencia, llenas de visitantes en las Fallas de la covid

No son Fallas, pero se parecen. Al menos, es lo más parecido a una fiesta que ha habido en el último año y medio en la ciudad. Aunque parte del mundo fallero ha recibido con cierto escepticismo esta celebración- se estima que a la Ofrenda acudirán la mitad de los asistentes habituales- en las calles de Valencia hay ambiente y hace mucho que no se veían imágenes de plazas como las del Ayuntamiento de Valencia repletas de gente.

En su mayoría son visitantes locales. Los hosteleros ya advirtieron la semana pasada que no habían registrado un aumento de las reservas, al contrario. La Asociación Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) aseguró que las fiestas cifra la ocupación durante este fin de semana del 55,7 por ciento, por debajo incluso de lo esperado para estas fechas. Además, advierten de que si producen algún repunte de contagios ralentizarán la recuperación.

De hecho, los trenes AVE no han registrado tampoco aumento en las reservas. Fuentes de Renfe explican a LA RAZÓN que la ocupación era la misma que la de otros fines de semana de agosto. Durante el fin de semana se ofrecen 21.000 plazas entre Valencia y Madrid y la demanda no se ha visto incrementada por las Fallas. No obstante, y a falta de tener un balance completo, se está comprobando un aumento en la ocupación de los trenes de Cercanías y de Media Distancia, confirmando así que el visitante llega a la ciudad para pasar el día, sin necesidad de pernoctar.

La organización de las Fallas está siendo compleja. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha visitado esta mañana la falla de Convento Jerusalén y ha resaltado que se trata de una de las primeras fiestas a nivel internacional que se pueden volver a retomar con restricciones. “Queremos que sea un ejemplo de que se puede ir retomando poco a poco las actividades festivas, culturales y económicas”.

La presidenta nacional de Cs ha recordado que estas Fallas “son especiales, con circunstancias que no son las normales” por la pandemia, pero ha valorado que “se nota la ilusión y la emoción de mucha gente que tenía ganas de reencontrarse con sus fiestas, con sus Fallas”.

Con su visita a los monumentos falleros, Arrimadas ha querido mostrar su “reconocimiento y apoyo explícito a los falleros que han soportado muchas dificultades después de la pandemia y la congelación de las Fallas del año pasado y también se han tenido que sobreponer a las tremendas lluvias que ha sufrido la Comunitat Valenciana en los últimos días”.

”Las Fallas son arte, son cultura, son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad pero también economía, también empleo, también es actividad económica y se ve en la ilusión y en las ganas de retomar estas fiestas, que son mucho más que cultura y patrimonio cultural, también son el corazón de la actividad económica durante estas fechas”, ha resaltado.

Además, ha valorado que “a pesar de todas las dificultades y las restricciones”, los falleros están “cumpliendo con las restricciones de sanidad y creo que podemos decir y esperemos que sea un auténtico éxito”.