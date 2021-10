Compromís defiende el reparto en los colegios de un libro que recomienda recetas para cocinar con semen

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha aprovechado su intervención en la tribuna de Les Corts durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para defender la idoneidad de los 32 ejemplares de libros sobre LGTBI que una jueza ha ordenado retirar de once institutos de Castellón.

Ha comenzado su intervención mostrando el libro “Gay sex” que “habla de la autoestima y de la diversidad”. Las reseñas que pueden encontrarse de este ejemplar apuntan a que aporta las claves para “dejar atrás la masculinidad tóxica y mejorar nuestra autoestima erótica”. Sin embargo, dentro del mismo, pueden encontrarse frases como las siguientes: “No puedo cerrar este tema sin recordarte que hay un libro de recetas para cocinar semen” o “si estás follando con tres gintónics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex, eso es una fiesta de toda la vida”, según publica Las Provincias.

Ferri ha recomendado la lectura de este libro a un diputado del PP que ha protestado cuando ha mostrado el ejemplar y se ha ofrecido a dejárselo porque “le irá muy bien”. Además, ha pedido respeto y ha asegurado que “los homófobos y los propagadores de odio” son una auténtica minoría dentro de una sociedad “avanzada y plural como es la valenciana”.

Así mismo, le ha dicho a la portavoz del PP, María José Catalá, que defender los derechos de los LGTBI es mucho más que ondear una banderita con el arcoíris una vez al año. “Los homófobos se alegran de que retiren estos ejemplares. Estaría bien que dejara de blanquear el fascismo en la siguiente campaña electoral y, si es posible, también capitales”.

La Asociación Abogados Cristianos hizo público un auto el pasado viernes del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón en el que se acordaba la retirada cautelar de los 32 ejemplares de libros “de ideología LGTBI en once institutos públicos de Castellón y en el centro Pi Gros de menores que habían sido facilitados por la Concejalía de Igualdad. La medida cautelarísima se toma en base a la “urgencia” debido a que cualquier otra vía no evitaría su reparto y podrían producirse “los perjuicios irreparables”.

“Cómo superar un bollodrama”, “El fin del armario”, “Transeducar. Arte, docencia y derechos”, “Un año sin nombre”, “Yo soy así y eso no es un problema”, “La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella” o “A la conquista del cuerpo equivocado” son algunos de los títulos requisados. Concretamente, en el libro “Salir del armario” de Bruno Bimbi, se encuentran capítulos que llevan por nombre: “Al obispo le dan por el culo”, “Chaperos en el Vaticano” Y “Alá no es grande y Jesús no nos ama”.

A pesar del auto, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, defendió durante un acto que los libros iban a permanecer en las estanterías de los colegios argumentando que la orden no podía cumplirse, puesto que los ejemplares ya habían sido repartidos. Así mismo, la Conselleria de Educación aseguró que se recurrirá la decisión judicial.