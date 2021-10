PP, Cs y Compromís sacan a Puig de la euforia del Congreso y le exigen realidades

La celebración del 40 Congreso Federal del PSOE en Valencia no ha servido, según el PPCV, para que la Comunitat Valenciana haya puesto en la agenda del Gobierno las prioridades de los valencianos. “Pedro Sánchez le dedicó dos segundos. Buenos días Valencia”. Así ha escenificado la síndica del PP, María José Catalá, los logros conseguidos tras el cónclave socialista, una crítica que ha completado con un hecho ocurrido ayer en la Cámara Alta donde 110 senadores socialistas votaron en contra de que la Comunitat Valenciana asumiese la gestión de las Cercanías en Madrid. “Este fue su gran anuncio en el Debate de Política General. ¿Hablo con el ex presidente Joan Lerma para que le apoyara?”.

El PP no se ha quedado solo en esta cuestión. Además de Ciudadanos, el síndic de Compromís (principal socio de Gobierno de Puig), Fran Ferri, le ha echado en cara la baja ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunitat Valenciana. “Por cada 100 euros que nos prometieron se han gastado 16 euros y no le pasa a todo el mundo. En Madrid se ejecutan 41 de 100. Dirán que es un problema puntual por la pandemia, pero resulta que no. Todos los años nos dicen que invertirán más. Es un fraude”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, le ha pedido al presidente que deje de trabajar “contra Madrid”, mejore su gestión en la Generalitat y que “trabaje por los valencianos en lugar de conformarse con ser el barón favorito de Sánchez”.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que los Presupuestos son razonablemente buenos y también su gestión, aunque quede margen de mejora en la reducción de la tasa de la pobreza. Sobre la escasa ejecución presupuestaria, el jefe del Consell ha aludido la centralización. Ha explicado que el proceso de maduración de proyectos es lento y, aunque ha vuelto a admitir que hay que ejecutar reformas profundas para reducir los procesos administrativos ha aludido a que si Madrid tiene niveles de ejecución más altos es porque más del 10 por ciento de los contratos se ejecutan desde empresas que tienen sede en la capital, aludiendo una vez más a la necesidad de descentralización. “Hay que profundizar en la arquitectura autonómica, la pregunta es ¿por qué la derecha española quiere que todo esté en Madrid?

Sobre esta cuestión, la popular Catalá, le ha pedido que deje la “utopía” de la descentralización y que aborde la “utopía” de acabar con la pobreza.

Diez años sin ETA

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha comenzado la sesión de control en Les Corts aludiendo al décimo aniversario del fin de las acciones de ETA. “No hay que tener ni equidistancia ni desmemoria, ni ningún otro objetivo que no sea la paz, la convivencia y la reconciliación”. Puig ha reivindicado que este aniversario es fundamental en la historia de la convivencia, “después de 3.000 atentados, 854 muertos y más de 7.000 víctimas. Es un momento de serena alegría para todos los demócratas, para todos los Miguel Ángel Blanco, los Ernest Lluch, los Manuel Broseta o los Tomás y Valiente, y sobre todo para todas las víctimas anónimas”.

Además, ha defendido que desde el recuerdo a las víctimas, es necesario seguir trabajando “desde el diálogo por la paz, la unidad y la concordia”. En su opinión, el final de ETA deja clara una lección, la de que “no es el afán de venganza ni tampoco el partidismo lo que contribuye a las causas más nobles y más importantes de la sociedad”, y también enseña que las víctimas merecen “memoria, justicia y reparación”.

Por su parte, la síndica del PP, María José Catalá, ha afirmado que el “mayor homenaje” que se puede brindar a las víctimas es no pactar los Presupuestos generales del Estado con Bildu a cambio de los presos de ETA.