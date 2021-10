La consellera de Sanidad de Valencia, condenada a entregar la documentación que negó sobre la vacunación irregular

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la consellera de Sanidad a entregar al PPCV la documentación solicitada por el portavoz de Sanidad del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, y que, según esta formación, Ana Barceló negó sobre “vacunación irregular”.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano considera en su sentencia que “se ha vulnerado el derecho fundamental a obtener de la Conselleria de Sanidad, a través del presidente de les Corts, la documentación requerida”

José Juan Zaplana, ha valorado el fallo señalando que “los tribunales condenan la actitud del gobierno de Puig al esconder su pésima gestión de la pandemia, obstaculizar la labor de la oposición e intentar camuflar las pifias de su consellera”.

Zaplana ha indicado que “los tribunales nos dan la razón en lo que continuamente estamos sufriendo en Les Corts con estos gobiernos de izquierda que es el boicot permanente a la labor de la oposición y la falta de transparencia, algo de lo que presumían y el tiempo ha dejado constancia que el oscurantismo es la práctica habitual del gobierno de Puig”.

En concreto, José Juan Zaplana, a raíz de la polémica surgida por la vacunación irregular de determinadas personas a primeros de año, solicitó el listado “de todas las personas a las que se les ha administrado la vacuna Covid-19 sin estar incluidas en la lista inicial de grupo prioritario para la primera fase de vacunación, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, detallando los casos en que se trate de personal funcionarial al servicio de la Administración Pública y especificando el órgano al que pertenecen y cargo dentro de la Administración a la cual se adscribe”.

Más tarde, el diputado popular también solicitó copia de todos los informes de la Consellería sobre la administración o no de la segunda dosis de la vacuna COVID 19 a las personas a las cuales se los ha administrado irregularmente. “La Conselleria se negó a aportar esa documentación pese a que la propia Barceló la comentó en rueda de prensa”.

Por último, Zaplana ha señalado que “es evidente la voluntad de la conselleria de impedirnos el acceso a los datos y dificultar nuestra la labor de control del ejecutivo. Nos niegan sistemáticamente la información para tapar su desastrosa gestión. Ha faltado claridad y transparencia y no sabemos nada de un proceso oscuro en el que no supimos qué estaba pasando con las vacunas”.