El PP forzará al PSPV a decir si apoya la denominación “Països Catalans”

El PPCV quiere saber qué opinan los partidos del Botànic sobre que el Senado permita tramitar iniciativas que se refieran a la Comunitat Valenciana como «Països Catalans». Así, en el próximo pleno de Les Corts presentarán una Proposición No de Ley en la que se insta a la Cámara Alta a respetar «en todas sus actuaciones la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía» y que no se estudien iniciativas que no cumplan la denominación oficial de la Comunitat Valenciana.

La portavoz del PP en Les Corts, María José Catalá, ha recordado que el grupo popular en el Senado tramitó una iniciativa para evitarlo, pero se desestimó la petición con los votos en contra del PSOE y el PNV.

La síndica popular ha afirmado que el PSOE forma parte del «contubernio catalanista que permite el uso de términos como País Valenciá y Països Catalans para designar nuestra tierra. Queremos que el Senado reconsidere su decisión».

Catalá ha insistido en que el PP hace un esfuerzo ingente para aceptar la legalidad vigente en cualquier circunstancia, nos guste o no, y «pedimos al resto de partidos que hagan lo mismo porque esa denominación puede ser inconstitucional».

Para la popular, el PSOE actúa de esta manera porque tiene unos «peajes» que pagar los nacionalistas. «Quienes no los tenemos tenemos toda la legitimidad y responsabilidad de decir que esto no se puede tolerar. Hay que ser valientes. Si creen que es así, que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo diga».

Además, el pasado viernes la portavoz del Consell, Mónica Oltra, restó importancia a esta cuestión alegando que en dos legislaturas solo se ha utilizado esta nomenclatura en seis ocasiones. Para Catalá, «el Consell frivoliza con una cuestión importante que es el cumplimiento de las leyes. Si no somos capaces de respetar las leyes y las ninguneamos y quitamos importancia hacemos un flaco favor la Constitución y al Estatuto de Autonomía».