El PP acusa a Ribó y PSOE de apoyar que se utilice “Països Catalans” para referirse a la Comunitat Valenciana

“El Gobierno de Ribó y PSOE rechazan con sus votos la moción Popular para instar al Senado a respetar la denominación oficial del territorio valenciano como Comunitat Valenciana y utilizar Països Catalans al referirse a la Comunitat”. Así lo ha puesto de manifiesto el PP desde donde se ha pedido que el Ayuntamiento de Valencia, como una de las ciudades más importantes de España, “se eleve al Senado la petición de que se cumpla el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española”.

La moción se presenta porque el pasado 10 de noviembre, la Mesa del Senado, con tres votos del Partido Socialista y 1del PNV, desestimaron la petición formulada por el Partido Popular permitiendo que en la Cámara se registren iniciativas refiriéndose a la Comunitat Valenciana como “País Valencià” o como parte de los “Països Catalans”.

Los populares han explicado que “el artículo 145.1 de la Constitución prohíbe la federación de Comunidades Autónomas y el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece como tal la denominación de este territorio”.

Por ello, desde el PP han exigido que “no se acepten las iniciativas parlamentarias que utilicen una distinta a la estatutaria en el mencionado precepto, y que incluyan de alguna manera a la Comunitat Valenciana en los inexistentes Països Catalans”.

La portavoz Popular, María José Catalá, ha criticado el silencio pasivo de Compromís y PSOE ante los ataques catalanistas y los ha acusado de “callar y otorgar”. “Como valenciana, me dolió que callaran cuando en Cataluña se dijo que las Fallas eran una fiesta catalana, cuando desde la Generalitat se lanzó un tweet que decía que el Mercado Central estaba en los Països Catalans o cuando decían que Sorolla era un artista catalán” ha denunciado Catalá.

La líder del Grupo Municipal Popular ha exigido al equipo de Gobierno que no se lave las manos y considera como menor un hecho muy grave. “Dar el asunto por un tema menor o una cuestión que no está en la calle es no querer a nuestra tierra, no sentirla, apreciarla, mimarla, defenderla ni luchar por ella”. María José Catalá ha insistido en que “ignorar la cuestión es faltar al respeto a todos lo que trabajan cada día levantando la Senyera”.

Los populares han denunciado que desde el equipo de Gobierno promuevan el pancatalanismo y se queden con los brazos cruzados ante los ataques a la cultura, el patrimonio y la historia de Valencia. “A mí no me gusta repartir carnets de valencianía y con ustedes lo he sufrido estos años, pero a mí no me falta valentía para defender a mi tierra. Si votan en contra de esta propuesta es porque no saben, no quieren, no pueden o no sienten la Comunidad y la ciudad de Valencia como deberían sentirla”, ha lamentado María José Catalá.