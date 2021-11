Los ingresos por covid en los hospitales valencianos crecen un 35 por ciento a las puertas de la Navidad

A las puertas de las segundas Navidades de la pandemia, una de las preguntas más repetidas es, ¿habrá sexta ola tras las fiestas? A falta de conocer cuál será la evolución de los datos epidemiológicos, lo cierto es que durante el último mes la situación se ha agravado bastante. La Incidencia Acumulada (número de contagios por cada 100.000 habitantes) se ha triplicado durante el último mes, al pasar de 35,85 a 101,42.

Si nos fijamos en las cifras de personas hospitalizadas para valorar la gravedad de la situación, tal y como recomiendan los expertos, las conclusiones son igual de preocupantes. Durante los últimos 30 días la cifra de ingresos por covid ha crecido un 34,8 por ciento, al pasar de 198 personas el 18 de octubre a 267 ayer día 17 de noviembre.

En las UCI la situación es similar, y se ha producido un aumento del 30,2 por ciento de personas ingresadas, que actualmente se sitúan en 56.

Por lo que respecta a la positividad de las pruebas PCR y test de antígenos que se realizan en la región, prácticamente se ha duplicado al pasar de un 3,45 por ciento hace un mes a un 6,62 por ciento en la actualidad.

En cuanto al número de personas fallecidas a causa de la covid durante los últimos siete días, hace un mes era de cinco, mientras que ahora son 15. Hay que tener en cuenta que solamente durante el día de ayer se comunicaron diez fallecidos, una cifra que hacía meses que no se alcanzaba.

El doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, Salvador Peiró, explicaba esta semana que “las cifras no dicen lo mismo” que antes de la vacunación y añadió que añade que en estos momentos “hay que tomárselo con tranquilidad porque tenemos dos epidemias diferentes: una es la que tenemos en los no vacunados y otra en los vacunados”.

No obstante, la cifra de personas hospitalizadas sigue creciendo, y no es de extrañar si tenemos en cuenta que un 10 por ciento de la población valenciana -500.000 personas- no están vacunadas. De hecho, según los datos de la Conselleria de Sanidad, el 67,7 por ciento de las personas ingresadas por covid en las UCI de los hospitales valencianos durante el último mes no están vacunados.

Según la Conselleria, el riesgo de ingresar en uci por covid es casi 19 veces superior entre los no vacunados. Por edades, el 67,8 por ciento tiene entre 50 y 69 años.

En el caso de los hospitalizados en planta por covid, el riesgo de ingresar es casi 7 veces superior entre los no vacunados. De los ingresos, 64 son hombres (25 no vacunados) y 72 mujeres (35 no vacunadas). Por edades, el 39 por ciento tiene entre 50 y 69 años.