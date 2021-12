Investigado un profesor de Torrent (Valencia) por decir a sus alumnos de Primaria que no se vacunen

Los servicios de inspección de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana investigan la actuación de un profesor de Primaria de Torrent (Valencia) que al parecer ha recomendado a sus alumnos que no se vacunen contra la covid con un alegato sobre los posibles efectos negativos e “irreversibles” de estas vacunas.

El profesor imparte clase al grupo de alumnos de entre 5 y 8 años, cuya vacunación está prevista a partir del 10 de enero, una vez pasen las fiestas de Navidad y vuelvan a abrirse los colegios.

Al parecer, este docente ha adjuntado un texto anti vacunas al escrito de autorización que la Generalitat exige a los padres para vacunar a los menores, según ha informado la cadena SER.

En este texto, el docente advierte a los padres sobre posibles efectos adversos de las vacunas incidiendo en los “peligrosos efectos secundarios” que provocan las vacunas. En la comunicación que han recibido las familias insiste en que las consecuencias son peores para las niñas a las que causa “desórdenes autoinmunes más graves”. Alega además que el suero no es necesario para los menores de 14 años porque como los adultos están vacunados no hace falta vacunarlos ya que pasan la enfermedad como una gripe.

El mismo medio informa de que ha sido la dirección del centro la que ha informado a la inspección educativa sobre lo sucedido.

Desde la Conselleria de Educación se informa de que la inspección “actuará en los términos que sea necesario una vez recopilada toda la información sobre este asunto”.

Asimismo, recuerda que solo se vacuna a los menores con autorización de las familias e incentiva a la vacunación “por las razones establecidas por las autoridades y expertos sanitarios” y por “corresponsabilidad social”.

Vacunación en marcha

La vacunación ha arrancado hoy en la Comunitat Valenciana. Esta mañana ha comenzado el proceso de vacunación de cerca de 150.000 niños de entre 9 y 11 años que se prolongará hasta el 22 de diciembre y que se retomará el próximo 10 de enero con los niños más pequeños hasta los cinco años de edad, para completar las cerca de 330.000 primeras dosis previstas.

Entre el 60 y el 80 por ciento de los padres y madres de la Comunidad Valenciana han autorizado la vacunación de sus hijos, lo cual implica que cerca del 30 por ciento de los niños y niñas de entre cinco y once años no recibirán las dosis al no haber obtenido la autorización paterna. En cualquier caso, según explican desde la Conselleria de Sanidad, la vacunación se podrá realizar en cualquier momento, si los padres cambian de opinión.

En el momento de la aplicación de las vacunas los padres podrán estar presentes, y cada centro contará con un médico, personal de enfermería y de administración. Además, en todo momento está previsto un protocolo de urgencia para atender posibles eventualidades.