Las cinco noticias de la Comunitat Valenciana que debes leer para comenzar el día

Muere por covid un joven de 27 años sin vacunar y sin patología previa en la Comunidad Valenciana

La situación epidemiológica en la Comunidad Valenciana sigue empeorando a las puertas de la Navidad. La Conselleria de Sanidad ha comunicado esta tarde el fallecimiento de once personas durante el fin de semana a causa del coronavirus. De esta forma el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.032: 898 en la provincia de Castellón, 3.085 en la de Alicante y 4.049 en la de Valencia. Se trata de 4 mujeres de 63, 64, 73 y 90 años; y 7 hombres con edades comprendidas entre los 27 y los 85 años. Según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el joven de 27 años no contaba con la pauta completa de vacunación y no presentaba ninguna patología previa.

Estos son los impuestos que la oposición pide a la Generalitat que elimine a los valencianos

Les Corts han comenzado la semana con un pleno con el que se encara la recta final del debate del proyecto de ley Presupuestos de la Generalitat para 2022. Durante el lunes y el martes se seguirá con la discusión de las enmiendas que no han sido aprobadas en comisión y el miércoles se votará y aprobará esta ley y la de Medidas Fiscales, conocida como Ley de Acompañamiento.

Ximo Puig pide evitar los encuentros familiares “masivos” estas Navidades

Estas todavía no pueden ser unas Navidades como las de siempre, ha señalado el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, este mediodía tras reunirse con la Comisión Interdepartamental de la Generalitat valenciana, en la que se ha decidido ampliar el uso del pasaporte covid y aplicar medidas para acelerar la vacunación.

Detectado el segundo caso de la variante Ómicron en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha detectado su segundo caso de la variante ómicron del coronavirus, correspondiente a un valenciano que había viajado a Dinamarca, según ha anunciado este lunes la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El Gobierno valenciano amplía el pasaporte covid a todos los bares y restaurantes, cines y gimnasios

A falta de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dé luz verde a lo largo de los próximos días, el pasaporte covid en la región será necesario para acceder a todos los bares y restaurantes (independientemente de cuál sea su aforo), cines, salas multifuncionales, sedes festivas, centros de jubilados, circos, gimnasios y recintos deportivos. De esta forma, el Gobierno valenciano amplía la exigencia del certificado covid vigente hasta este momento.