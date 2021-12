Muere por covid un joven de 27 años sin vacunar y sin patología previa en la Comunidad Valenciana

La situación epidemiológica en la Comunidad Valenciana sigue empeorando a las puertas de la Navidad. La Conselleria de Sanidad ha comunicado esta tarde el fallecimiento de once personas durante el fin de semana a causa del coronavirus. De esta forma el total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.032: 898 en la provincia de Castellón, 3.085 en la de Alicante y 4.049 en la de Valencia. Se trata de 4 mujeres de 63, 64, 73 y 90 años; y 7 hombres con edades comprendidas entre los 27 y los 85 años. Según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad, el joven de 27 años no contaba con la pauta completa de vacunación y no presentaba ninguna patología previa.

Por lo que respecta a los nuevos contagios estos se sitúan en 9.648 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. De esta forma, la región se acerca al récord de contagios hasta el momento, que se produjo el pasado 20 de enero con 9.810 casos.

Con esta actualización, la cifra total de positivos se sitúa en 577.255 personas. Los nuevos casos por provincias son 1.226 en Castellón (64.155 en total); 3.367 en Alicante (209.659) y 5.055 en Valencia (303.440). La cifra de casos no asignados se mantiene en 1.

La situación en los hospitales sigue complicándose, y en estos momentos son 812 las personas hospitalizadas a causa del virus (118 más que el viernes) de las cuales 148 están en la UCI (diez más que el viernes).

Por otra parte, se han registrado 4.268 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 546.843 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 60.008 en Castellón, 198.519 en Alicante y 288.260 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 56.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 33.821 casos activos, lo que supone un 5,75% del total de positivos.