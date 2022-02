Valencia prepara unas Fallas con más actos pirotécnicos que nunca

Las Fallas de 2022 serán por todo lo alto. De momento, el Ayuntamiento de Valencia ultima un calendario pirotécnico con más actos que nunca. A las 19 mascletás que se disparaban en la plaza del Ayuntamiento a las dos de la tarde, se sumarán mascletás nocturnas por los barrios e incluso se prepara una Cordà para la víspera de la Crida, que será el último fin de semana de febrero.

Habrá mascletás nocturnas en tres barrios de la ciudad el sábado 5 y el sábado 12 de marzo y se baraja que sean de 9 a 11 de la noche. Se recupera también “L’ alba de les Falles” y los castillos de fuegos artificiales durante la semana fallera culminando con la tradicional Nit del Foc del día 18 de marzo. Pólvora, luz y mucha fiesta en la calle, según la información avanzada por Radio Valencia.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, quiere que las Fallas de Valencia sean la primera fiesta grande de España en recuperar la normalidad perdida por la pandemia ya que las fiestas josefinas fueron las primeras en caer aquel 10 de marzo de 2020 cuando los valencianos miraron de frente a la pandemia.

Tanto en la parte socialista del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia como desde la Generalitat se ponen muchos peros a esta declaración. Desde el primero, el concejal de Seguridad, Aaron Cano, admitió a LA RAZÓN no haber encontrado todavía la fórmula para controlar el aforo en la plaza. «¿Cómo vamos a limitarlo?, ¿quién entra y quién no?, ¿a partir de qué hora?». Son muchas las dudas que se le plantean al concejal que explica que no es lo mismo cerrar la plaza para la Nochevieja que para las «mascletás». «Si en Nochevieja cierras la plaza, la gente no ve el reloj y se va a celebrar las campanadas a otro sitio, pero una mascletá, aunque cierres la plaza, se oye, y la gente se aglomerará en la calle Barcas, Ruzafa, Ribera, entre otras».

También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dejado hoy bien claro que las Fallas no se pueden celebrar con total normalidad. Puig ha recordado que en el pasado la Comunidad tuvo una primera experiencia exitosa, pero ha asegurado que las próximas Fallas “no van a ser normales”, sino que estarán condicionadas por el estadio en el que se encuentre la pandemia.