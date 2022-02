Cinco años de cárcel por abusar de la hija de su pareja, menor de edad

La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco años y un día de prisión a un hombre como autor de un delito continuado de abusos sexuales cometido sobre la hija de su pareja sentimental, cuando la víctima tenía 14 años.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que juzgó los hechos, considera probado que el acusado aprovechó varios momentos en los que la menor convivía en el domicilio donde él residía junto a su madre, en el municipio alicantino de Elda, para realizarle diversos tocamientos o tratar de desnudarla.

En concreto, la sentencia relata que esos episodios comenzaron en 2019, después de varios años de convivencia, a partir del régimen de custodia compartida alcanzado entre la madre y el padre natural de la niña.

La víctima contó a su padre biológico el comportamiento de la pareja de su madre y ambos acudieron a comisaría a presentar denuncia.

El acusado negó los abusos durante su declaración en el juicio y aseguró no comprender los motivos de la denuncia de la menor, salvo que estuviese motivada por una disputa sobre su custodia, con la intención de no tener que residir en su domicilio porque, según dijo, existían “normas” y en la de su progenitor, no.

Sin embargo, el tribunal confiere credibilidad a la versión de la adolescente tras subrayar que su declaración fue “sincera” y sin rencor, como así se concluía en los informes psicológicos periciales practicados.

Sostiene, igualmente, que los profesionales del punto de encuentro familiar en el que se organizaba el régimen de custodia compartida también corroboraron la versión de la víctima.

Así, al margen de la pena de cárcel, el tribunal impone al procesado el pago de 3.000 euros de indemnización a la menor por los daños morales ocasionados. Con todo, le absuelve del delito de amenazas del que también estaba acusado.