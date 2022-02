Vox solicita personarse como acusación popular en la causa que investiga a los altos cargos de Mónica Oltra

Vox ha solicitado personarse como acusación popular en la causa que instruye el juzgado número 15 de Valencia y que investiga la actuación de varios altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuando una menor denunció ser víctima de abusos sexuales en un centro de menores. El agresor, Luis Ramírez Icardi, era entonces el marido de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y ha sido condenado a cinco años de prisión. La sentencia está pendiente de la resolución del Tribunal Supremo.

La portavoz del grupo parlamentario Vox Comunidad Valenciana, Ana Vega, ha insistido en que no creen a Oltra. “Ha engañado a todos los ciudadanos y pretende convertirse en víctima. Tiene que dimitir, es indigna de ser una representante pública y si no dimite voluntariamente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene la obligación de cesarla. De no hacerlo solo le queda una salida: dimitir y convocar elecciones por ser cómplice de las tropelías de su vicepresidente”.

Con esta petición, realizada a través de la vicesecretaría nacional jurídica que dirige Marta Castro, tienen como objetivo que la investigación judicial determine “quién o quiénes son los responsables de haber iniciado una instrucción paralela a la judicial, con la única intención de atenuar una posible responsabilidad de la vicepresidenta”.

La citada causa parte de dos denuncias que se han acumulado. Una la interpuso la menor víctima de abusos en mayo de 2021 y la otra la asociación Gobierna-Te que preside la cofundadora de Vox y exintegrante de la formación Cristina Seguí.

Vox también interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia para que se investigue la situación en la que se encuentran los centros de menores en la Comunitat Valenciana tras el informe del Síndic de Greuges que cifraba en 175 los menores tutelados que habrían sufrido abusos en un año. En la denuncia hacen referencia al caso del ex marido de la vicepresidenta, a la que consideran responsable, así como a la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia.