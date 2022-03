Puertos del Estado informa favorablemente de la nueva terminal de contenedores del Puerto de Valencia

Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transporte, ha emitido un “informe favorable” sobre el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia, del que no será necesario un nuevo estudio de impacto ambiental.

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, ha presentado este jueves al Consejo de Administración de la entidad los detalles del informe, que realiza unas últimas prescripciones y recomendaciones a la hora de aprobar el proyecto que Valenciaport incorporará en las próximas semanas.

Entre estas recomendaciones, el informe indica que la APV deberá emitir “una certificación de que el proyecto no requiere someterse a un nuevo procedimiento ambiental, con carácter previo a la aprobación del mismo”.

Puertos del Estado refleja en el informe que el proyecto “recoge todos los elementos de juicio necesarios para emitir dicha certificación” y, según la APV, “respalda una vez más el criterio de que no es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental, ni siquiera abreviado, por no incumplirse ninguno de los supuestos de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental”.

Según fuentes de la APV, la terminal de contenedores proyectada para las aguas interiores de la ampliación norte del Puerto de València “es un claro ejemplo de infraestructura que compatibiliza sostenibilidad y crecimiento”.

El informe señala que las obras incluidas en el proyecto “cumplen las funciones requeridas en relación con la mejora de competitividad del Puerto de València en tráficos de mercancía conteneirizada, mediante la ejecución de una nueva terminal de contenedores funcional y operativa que completa la ampliación norte del puerto”.

Asimismo, indica que las obras incluidas en el proyecto “alcanzan una fiabilidad técnica suficiente en términos, tanto de estabilidad hidráulica como geotécnica y estructural”.

También matiza que se debe completar el proyecto con la caracterización de los materiales a dragar en el Puerto de Sagunto, un aspecto que la APV presentará en las próximas semanas.

Asimismo, sugiere concluir el ensayo sobre buques portacontenedores pequeños para asegurar la operatividad de la terminal para una flota lo más amplia posible de portacontenedores.

La memoria del proyecto aprobada por Puertos del Estado señala que las modificaciones introducidas en el proyecto, respecto al proyecto original evaluado ambientalmente en su día, “no tienen efectos sobre el medio ambiente, adicionales a los ya considerados en la citada resolución”.

Por ello, añade, no se da un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, ni de los vertidos a cauces públicos o al litoral, ni de la generación de residuos, ni en la utilización de recursos naturales. Tampoco una afección significativa a Espacios Protegidos Red Natura 2000 ni al patrimonio cultural.

Características de la nueva terminal

Según la APV, la terminal de contenedores proyectada para las aguas interiores de la ampliación norte del Puerto de València “es un claro ejemplo de infraestructura que compatibiliza sostenibilidad y crecimiento”.

La nueva terminal “va a ser la más avanzada medioambientalmente del mundo y va a contribuir a generar empleo y riqueza en la Comunidad Valenciana y España” y reforzará la posición de Valenciaport en el Mediterráneo y su “labor de empresa tractor al servicio de la actividad económica española”.

La nueva terminal de contenedores va a suponer una inversión próxima a los 1.400 millones de euros: 400 públicos y 1.000 privados, lo que generará un “importante impacto económico”, según las fuentes.

Según el estudio elaborado por el Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), con la nueva terminal a pleno funcionamiento en 2030, el impacto económico del puerto de Valencia representará en términos de valor añadido el 2,27 por ciento del conjunto de la Comunitat Valenciana y el empleo superará los 44.000 puestos de trabajo, cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales.

En materia medioambiental será un espacio sin humos, ya que minimizará la emisión de CO2 mediante el suministro eléctrico a grúas y máquinas de patio, y a buques portacontenedores.

Además, la automatización, el uso de sistemas avanzados de predicción de tráficos, el diseño de los edificios con criterios de eficiencia energética, y el sistema de iluminación externa con luminarias tipo LED permitirán minimizar el consumo energético.

Compromís niega que sea una autorización expresa

La coalición Compromís ha señalado hoy que el último comunicado de la Autoridad Portuaria sobre la ampliación del Puerto de València responde sólo a un ejercicio publicitario de Aurelio Martínez para intentar justificar una ampliación innecesaria.

Compromís sostiene que no existe ninguna autorización expresa a la ampliación por parte del Estado, lo que ha sucedido es que, de nuevo, se deja la responsabilidad última y las consecuencias en la Autoridad Portuaria.

En este sentido la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, ha anunciado que la coalición se sumará a los recursos judiciales de plataformas ciudadanas y colectivos vecinales si estas obras de ampliación, contrarias a la legislación ambiental vigente, son finalmente iniciadas.

Según Robles “los miles de millones que se quieren destinar a ese pelotazo se podrían estar destinando a ayudas a familias, autónomos y empresas para paliar la crisis de precios de la energía que estamos teniendo”.

“La ampliación es tan innecesaria, que ni siquiera ha sido un aliciente para Volkswagen a la hora de instalarse en nuestro territorio, donde sabe que cuenta con conexión ferroviaria y con el Purto Comercial de Sagunt muy cerca, por donde puede sacar sus productos, generando riqueza y empleo en la comarca y en un puerto que sí tiene margen para crecer sin ampliación física alguna”, ha señalado Robles.

Asimismo, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que pedirá la comparecencia de la ministra de Transportes, Raquel Sanchez, en la cámara baja, para que explique por qué deja en manos de un órgano dependiente del Estado la decisión final sobre esta infraestructura.

“Desde Compromís entendemos que no se ha explicado cuáles son los supuestos beneficios de la ampliación para la ciudad de València y para la economía valenciana y por qué no se han tomado otras alternativas que no sean esa ampliación salvaje que buena parte de la sociedad valenciana no queremos”, ha concluido Baldoví.