“La Conselleria animó a la menor a acudir a la Fiscalía a denunciar, pero era su responsabilidad”

Esta tarde han concluido las declaraciones de los funcionarios y altos cargos que el juez ha llamado a declarar para esclarecer la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, en el caso de los abusos sexuales denunciados por una menor tutelada y por el que el entonces marido de la vicepresidenta del Consell, Luis Ramírez, ha sido condenado a cinco años de prisión.

La técnico de la sección del menor, Ana Victoria García Garín, ha declarado no tener conocimiento del expediente “paralelo” que realizó el Departamento de Oltra cuando tras conocerse la denuncia. Así lo ha declarado la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, presente en las declaraciones porque la formación está personada en la causa. Ha explicado que presentaba informes “informales” de manera periódica en los que no “debía constar quién era el educador, pues dice que no sabe con exactitud cuando supo quién era el eduacador, a pesar de que ella era la técnico de referencia asignada al centro en el que se cometieron los abusos”. Además, Castro afirma que ha declarado que tampoco se lo dijo la directora. “Se pone en contradicción con otros declarantes”.

También ha afirmado que se le dieron instrucciones para que se dijese a los padres del novio de la menor que si quería denunciar los hechos que podían hacerlo o que la podían llevar a Fiscalía. “Los que tendrían que haber denunciado era la propia Consejería porque ejercían su tutela”. Además, Castro ha asegurado que el juez ha relatado que la menor ya había verbalizado con al menos seis personas más los presuntos abusos antes de hablar con la psicóloga que atendió a la menor, Inmaculada Martín.

Según Castro, ha defendido su actuación afirmando que no apreció gestos que indicase que podía haber sufrido abusos y, por tanto, tampoco le dio credibilidad. “Una dice que ella decidió comunicar a Fiscalía por instrucciones de sus superiores y ninguna ha sabido explicar por qué no se comunicó en Fiscalía y por qué tardaron cuatro meses en abrir el expediente parajudicial”.