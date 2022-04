El decreto de medidas urgentes contra la crisis de Ximo Puig “choca” con las medidas del Gobierno central

El pasado 1 de abril el pleno del Gobierno valenciano aprobó “decreto ley omnibus” que modifica un amplio abanico de normativas para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania. Entre otras, incluye medidas para agilizar la instalación de plantas de energía fotovoltaica y eólica y una ampliación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para que las familias puedan hacer frente a la subida de los suministros.

Sin embargo, el decreto sigue sin publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y, por tanto, no ha entrado en vigor. Su negociación no fue sencilla, ya se tardó más de lo esperado y la propia vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, admitió que no había sido fácil cuadrar el texto.

El problema ahora, según confirman fuentes del Consell, es el encaje jurídico dentro de los decretos que ha aprobado el Gobierno central y con el que, obviamente, no puede chocar. La adaptación que se está efectuando es tan importante y de tal complejidad que no se ha optado por no publicarlo hasta que se tenga la seguridad que no hay que realizar ninguna modificación posterior. Es más, podría ocurrir que volviera a pasar el texto por el pleno del Consell.

Sea la opción que sea, el Gobierno valenciano confía en que todo esté arreglado en cuestión de días.

“Incompetencia”

El portavoz de Economía y Hacienda del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha asegurado que el Gobierno valenciano ha demostrado su “incompetencia” a la hora de poner en marcha medidas de urgencia ante la crisis social y económica de la Comunitat Valenciana.

Ibáñez se ha preguntado “cómo puede ser que lleve dos semanas sin publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto que se suponía urgente de medidas en respuesta a la crisis generada por la guerra de Ucrania. Lo anuncian a bombo y platillo el 1 de abril y se van de vacaciones de Semana Santa sin que esté publicado ni se sepa la letra pequeña de ese decreto. Es otra tomadura de pelo”.

El diputado popular ha afirmado que para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su Gobierno “la única urgencia es la propaganda”. “Es un Gobierno acabado que solo funciona a base de ‘ximoanuncios’ de los que luego nada se sabe. Es el fiel reflejo del ‘total no se van a enterar’ que afirmaba con absoluta frivolidad la consellera de Agricultura”.

Además, ha criticado que mientras el tripartito se dedica a “dejar pasar el tiempo”, los ciudadanos se enfrentan a las trágicas consecuencias de la crisis: cierres de negocios, a subidas de la cesta de la compra, de la energía y de combustibles.