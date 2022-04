El IECO de la Universitat de València promueve en Harvard el Decálogo en favor de la Dirección Humanista de Empresas

El académico valenciano Manuel Guillén, fundador y Director del IECO (Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones) y de la Cátedra de Ética Empresarial IECO-UV, ha impulsado la próxima semana un encuentro de directivos y empresarios en el Real Colegio Complutense de Harvard, con el objetivo de fomentar el enfoque humanista del “management” en instituciones y organizaciones empresariales.

El profesor Guillén, como representante de la Universitat de València en el RCC-Harvard e impulsor del movimiento Humanistic Managament en España, ha reunido en este Workshop internacional a un grupo de empresarios entre los que se encuentran directivos y propietarios de empresas como RNB Cosmetics, Royo Group, Guzmán Global, Bella Aurora, Invext Corporation, The Clorox Company, Barry-Wehmiller y Be-Up, así como responsables de instituciones como MIT Sloan School of Management, Harvard Business School, IEE Leadership School o Massachusetts Department of Revenue.

El encuentro, organizado en colaboración con la Asociación Internacional Humanistic Management (IHMA) y el Abigail Adams Institute de Cambridge, comienza el lunes 2 de mayo tras la bienvenida del director del RCC de Harvard, Daniel Sánchez, y las presentaciones de Manuel Guillén y Michael Pirson (Co-fundador de la IHMA), que darán paso al seminario práctico sobre el valor de la dignidad humana en las organizaciones impartido por Donna Hicks (profesora de la Universidad de Harvard experta en resolución de conflictos internacionales y autora del bestseller “Liderar con Dignidad”).

El martes 3 de mayo se celebra un segundo seminario práctico sobre cómo fomentar el desarrollo pleno de las personas en las organizaciones impartido por Matthew T. Lee (profesor del departamento de Sociología de Harvard). Tras su intervención, Bob Chapman, presidente de una de las multinacionales de ingeniería más importante del mundo (Barry-Wehmiller), contará su experiencia personal sobre cómo desarrollar estos principios que fundamentan el management humanista. Chapman es coautor junto con Raj Sisodia del libro “Todos Importan”, con el que se ha convertido en el CEO de referencia de la Gestión Humanística Empresarial.

Finalmente, el miércoles 4, Rashad Badr (Cofundado de Optimal Work), se centrará en el cómo mejorar la productividad y rendimiento de las empresas fomentando un modo de trabajo más humano y con mayor sentido. La jornada finalizará con el desarrollo del taller didáctico Humanistic Management Co-Creation Lab dirigido por Danilo Petranovich (Director del Abigail Adams Institute) y Pilar Jericó (consultora y Presidenta de Be-up) ), que servirá de base para la redacción del Decálogo de buenas prácticas en favor de la Dirección Humanista de Empresas que será suscrito por el IHMA y que el IECO publicará con el fin de que puedan adherirse a él todas las instituciones y empresas que deseen ponerlo en práctica en sus organizaciones.

IECO

El Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones es una institución que desde 2009 promueve la reflexión y el compromiso ético en todos los aspectos de la sociedad. En el ámbito directivo, fomenta la gestión humanista de las empresas y sitúa a las personas y su responsabilidad moral en el centro de toda actividad mediante el desarrollo profesional y personal, con el fin de contribuir al bien común.

El IECO, formado por investigadores y profesionales de todo el mundo, impulsa el diálogo entre las ciencias sociales y la filosofía para promover el desarrollo ético de organizaciones e instituciones desde una visión integral de la persona.