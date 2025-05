Feijóo arma a los líderes del PP europeo contra Sánchez

El PP está convencido de que el Gobierno se encontrará «acorralado» por Europa y tendrá que decir la verdad muy pronto sobre los motivos del apagón que dejó a toda España sin luz durante doce horas este lunes.

Así, los populares trasladan toda la presión al Ejecutivo, al que acusan de «ocultar datos», y empiezan a mirar con preocupación la posibilidad «real» de que no esté en condiciones de seguir al mando de esta crisis. Porque, según deslizan, en el PSOE, o en Moncloa, no saben o no quieren contar la verdad. Dos escenarios que son muy graves, a juicio del PP. Y esto hace que los populares busquen ponerse en manos de la Unión Europea, con el fin de que se sume a su ofensiva contra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Es por eso que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado la presión esta semana y ha pedido incluso intermediación a Europa para conseguir que se «sepa toda la verdad». El propio expresidente del Gobierno José María Aznar ha respaldado públicamente la petición del líder nacional a la UE. Aprovechando su participación en el Congreso del PP europeo (PPE) en Valencia, instó a la Comisión a velar por el cumplimiento de los Tratados Europeos ante el «retroceso democrático» que, a su juicio, se está produciendo en países como España.

Aznar denunció ante Ursula von der Leyen el hecho de que el Ejecutivo se haya negado a dar explicaciones tras el apagón masivo y le pidió que «actúe para asegurar el Estado de Derecho». «En España hoy agoniza un Gobierno que suma la incompetencia al sectarismo».

A esta posición, de llamar a la ayuda de Europa, se suma la ofensiva que los populares presentarán en el Parlamento. El PP registró ayer en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia de Pedro Sánchez para que dé explicaciones sobre «el gran colapso energético» y para que «ponga fin al apagón informativo» del Gobierno. Unas explicaciones que tendrán lugar el próximo miércoles en la Cámara Baja, donde Sánchez aprovechará su intervención sobre el plan de rearme para explicar las causas del apagón. Desde el PP critican que Moncloa trate de diluir en una «intervención sin límites» los dos asuntos para «no decir nada».

Además, fuentes del PP explican que han promovido también una acción conjunta de la Cámara Baja con el Senado –donde tienen mayoría absoluta–, para que comparezcan «los ministros responsables de esta crisis sin precedentes», que, en su opinión, son la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Transportes, Óscar Puente. «Los españoles queremos saber qué ocurrió, las causas que lo provocaron, sus consecuencias y que se asuman responsabilidades», advierten fuentes populares, que no descartan tampoco la creación de una nueva comisión de investigación en el Senado con el fin de buscar respuestas.

En el PP aseguran que la posición crítica que han adoptado contra el Gobierno no se basa en armar una nueva estrategia de confrontación y, de hecho, insisten en que «el apagón no favorece a nadie». Y es que los populares están encontrando serias dificultades para poder explicar a sus colegas europeos, reunidos en Valencia hasta ayer, las causas de la crisis eléctrica, puesto que el Gobierno «no comparte información». En las 72 horas que duró el apagón, tan solo una llamada entre Pedro Sánchez y el jefe de la oposición.