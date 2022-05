Mazón: “Hay que elegir entre el agua que queremos o el partido socialista”

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que “el partido socialista de Pedro Sánchez, de Ximo Puig y de Emiliano García-Page se está convirtiendo en incompatible con el futuro de la Comunitat Valenciana” y ha recalcado que “hay que elegir entre el agua que queremos o el partido socialista”, formación política de la que ha dicho que “lo que está cavando es el ataúd de la provincia de Alicante, y no se lo vamos a consentir”.

Mazón, que es también presidente del PP de la Comunitat Valenciana, ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras la aprobación del Plan del Tajo, que supondrá elevar el caudal ecológico y, por consiguiente, la reducción de los caudales a Murcia y Alicante.

“Como todos sabéis, ayer el Consejo del Agua, dependiente del Gobierno del partido socialista de Pedro Sánchez, cometió y asestó probablemente una de las más crueles, salvajes e injustificadas puñaladas a la solidaridad, al medio ambiente, al agua, a la provincia de Alicante y al trasvase Tajo-Segura”, ha recalcado.

Ha asegurado que “el partido socialista de Pedro Sánchez, de Ximo Puig y de Emiliano García-Page se está convirtiendo incompatible con el futuro de la Comunitat Valenciana. Sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de rigor técnico, sin ningún tipo de solidaridad, sin ningún tipo de futuro y con toda la demagogia e insolidaridad posible nos estamos encontrando con que va a llegar un momento que vamos a tener que elegir definitivamente entre partido socialista o agua”.

“Esta es la resolución a la que se nos está llevando. Hay que elegir si queremos tener agua en la provincia de Alicante, entre el agua que queremos, o el partido socialista, ya está. Y ya no hay más reflexión”, ha aseverado.

Mazón ha hablado de “la evidencia de lo que está siendo el atraco hídrico más importante de la historia de la provincia de Alicante y más injustificado”.

“Con las puñaladas traperas del presidente Sánchez, con las palabras vacías del president Puig y con la insolidaridad por bandera del presidente Page, el partido socialista es incompatible con el futuro de la provincia de Alicante. 100.000 familias, 50 millones de árboles, la huerta de Europa, nuestro medio ambiente, nuestro futuro es incompatible con el partido socialista. Hay que elegir partido socialista o agua”, ha manifestado.

“Y ya hemos llegado a la conclusión de que la única manera de que recuperemos el agua que se nos está quitando, de que mantengamos las condiciones mínimas, dignas que necesitamos, es que el partido socialista salga de las instituciones lo antes posible para poder mantener algún grado de esperanza y de futuro para lo que puede acabar siendo uno de los desastres más importantes de la historia de la provincia de Alicante” , ha expuesto Mazón.

A su juicio, “ya no hay medias tintas, no valen declaraciones vacías, ya no valen”.

“Todo lo que ha ocurrido lo hemos venido avanzando, lo hemos venido advirtiendo, nos hemos estado oponiendo, nos hemos ido a los tribunales, nos hemos ido a la calle. Hay una tractorada el día 10 a la que de nuevo quiero convocar a toda la sociedad alicantina en apoyo de esta convocatoria que los regantes en la ciudad de alicante van a celebrar”, ha añadido.

“Y vamos a seguir haciéndolo, no vamos a desfallecer ni un solo minuto, pero necesitamos que quien tiene el papel para firmar dejé de ser un miembro del partido socialista lo antes posible y vamos a ir a por todas sin ninguna duda”, ha indicado Mazón.

El presidente de la Diputación de Alicante ha señalado que “esto es lo que quiero decir después de la salvajada de ayer” y ha agradecido “a la única comunidad presente que pudo aportar los votos en contra contra esta salvajada, que es el gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, a la que le quiero agradecer, ya lo he hecho personalmente, lo hice ayer y lo he vuelto a hacer esta mañana, el entendimiento de la solidaridad del medio ambiente y el rechazo a la demagogia con la que se está tratando este asunto”.

Mazón ha remarcado que el PP “va a seguir siendo una piña en toda España con respecto al mantenimiento del trasvase como debería de estar y lo va a seguir siendo en todo momento con el presidente Feijóo a la cabeza (...)”.

Ha recordado también que “fuimos los primeros en alegar al plan del Tajo, al plan del Segura, también al plan del Júcar. Hemos sido los primeros en hacer las alegaciones correspondientes, volveremos a convocar a la mesa del agua y realizaremos también las movilizaciones sociales que sean necesarias, que van a tener que ser muchas. Esto ya venía siendo dramático, ya venía siendo duro”, pero esto es “ya inexorable, esto nos lleva al desastre, y frente al desastre nos van a encontrar como una piña”

Mazón, quien espera de Puig “palabras vacías” y “pocos resultados”, ha dicho que “nosotros hemos planteado nuevos informes desde la Cátedra del Agua, desde la Mesa Provincial del Agua (...)”.

“Esta mañana he hablado con el presidente López Miras y también con el presidente Juanma Moreno porque somos parte implicada, la unión hace la fuerza. Las últimas veces que me he reunido con el presidente López Miras como presidente de la Diputación, el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha calificado esa reunión de akelarre”, ha subrayado.

“Si sigue sin reunirse y si sigue el presidente de la Generalitat sin sumarse al frente común de todos los afectados, no tendré más remedio que volver a llamar a las cosas por su nombre, es que hay que elegir. Desgraciadamente hemos llegado al punto evidente, sin matices, sin arrugas, sin ambages y sin interpretaciones que hay que elegir entre el partido socialista o el agua”, ha remarcado Mazón.