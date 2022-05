Ximo Puig presenta el Gobierno valenciano con más mujeres de la historia con el que quiere mantener a la izquierda en el poder

La cuenta atrás ha comenzado. La posibilidad de que se produzca un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana cada vez es más remota. Hoy han tomado posesión los nuevos consellers de la Generalitat valenciana. La renovación más importante se ha producido en la parte socialista. Solo la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha mantenido su cartera. El resto ha abandonado hoy la primera línea política como Vicent Soler o Carolina Pasqual, ha cambiado de cartera, Arcadi España o pasa a otra responsabilidad totalmente distinta, como Ana Barceló.

En la parte de Compromís solo ha habido un movimiento, pero no por ello tiene menor trascendencia. Vicent Marzà ha dado el relevo a la hasta ahora secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y las interpretaciones dentro del partido son claras. El ya ex conseller quiere algo más. Ni siquiera él mismo ha negado que tenga la vista puesta en pelear por ser cabeza electoral en caso de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, resulte imputada en el caso que investiga la actuación de la Conselleria que dirige tras la condena de su ex marido a una menor tutelada.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha ido despidiendo uno a uno a los consellers salientes. No es ningún secreto que siempre ha mantenido muy buena relación con Marzà. Ha destacado su compromiso para reducir la desigualdad y prestigiar el valenciano y ha remarcado que su juventud le asegura mucha carrera política por delante.

Pero sin duda, el que ha recibido el aplauso más cariñoso ha sido el ex conseller de Hacienda, Vicent Soler. Con 72 años y algún que otro susto de salud, este catedrático de Economía Aplicada buscará ahora otro destino más tranquilo. “El país de los valencianos le debe mucho y así quedará en la historia, por haber priorizado ante todo las necesidades de la ciudadanía, como prometió cuando accedió al cargo al frente de Hacienda”.

De la ex titular de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado que se la recordará “por ser el rostro sereno de la gestión de la pandemia, la gestora del momento más difícil y la coordinadora de una vacunación modélica”.

Por último, de Carolina Pascual, ex consellera de Innovación, ha dicho que ha logrado convertir Alicante en el “cluster innovador de la nueva Comunitat Valenciana”.

Los cinco nuevos consellers han prometido su cargo, y en el caso de Arcadi España (Hacienda), Rebeca Torró (Política Territorial) y Educación, Cultura y Deporte (Raquel Tamarit) lo han hecho en valenciano, mientras que Miguel Mínguez (Sanidad) y Josefina Bueno (Universidades) lo han hecho en castellano.

Puig ha afirmado que el nuevo Consell actualiza el proyecto iniciado en 2015 y nace con la misión de “relanzar” la Comunitat Valenciana y orientar la acción de gobierno “hacia las transformaciones que marcarán esta década”.

Más mujeres que hombres

La primera foto de familia del nuevo Ejecutivo valenciano ya cuenta, de momento, con un récord. Es la primera vez que hay más mujeres (siete) que hombres (cinco). Por primera vez hay un Consell con más mujeres que hombres tras ocho siglos de la historia del Reino. Así, ha hecho alusión a los 104 personajes que aparecen en las pinturas que representan a los tres brazos del Salón de Cortes y solo hay una mujer escondida. “Hay que acabar definitivamente con todas las discriminaciones y pasar de la igualdad teórica a la real porque sin igualdad no se puede avanzar”.

En este “día simbólico”, Puig ha destacado que los nuevos componentes del Consell -un médico, una maestra, una catedrática, un economista y una abogada- conforman un perfil de gestión “solvente y experimentada”.

A Arcadi España, nuevo titular de Hacienda le ha instado a aprovechar “cada euro” de los fondos europeos de recuperación con un “liderazgo dialogante y una voz fuerte en la reclamación de la financiación autonómica”. A Raquel Tamarit, le ha marcado como reto “propulsar la nueva FP, que ya supera los 100.000 estudiantes, para hacerla sinónimo de excelencia”.

Del médico Miguel Mínguez, que asume la cartera de Sanidad, ha destacado su faceta de médico y profesor, así como la “empatía” con un sector cuyo trabajo durante la pandemia ha aplaudido, y que “debe afrontar un salto de modernidad”.

Sobre la abogada Rebeca Torró, que sustituye a España al frente de la Conselleria de Obras Públicas, ha destacado su capacidad de gestión, su labor en la localización de material sanitario y su mediación en el proyecto de la gigafactoría de baterías que Volkswagen construirá en Sagunto.

En referencia a la nueva consellera de Universidades, Josefina Bueno, Puig ha alabado su “mirada humanista” en un momento en el que “más innovación y ciencia han de alinearse con la necesidad de una sociedad más crítica”.

Entre los invitados al acto, estaban la ministra de Ciencia, Diana Morant, el expresident de la Generalitat Joan Lerma, y el exvicepresidente del Consell Rubén Martínez Dalmau.