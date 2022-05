Ximo Puig releva a Ana Barceló, la consellera de Sanidad

Ana Barceló será para siempre la consellera que lidió contra la pandemia. Con sus aciertos y sus errores- por los que ha tenido al colectivo médico en pie de guerra- pasará a la historia por ser la responsable de la Sanidad en la Comunitat Valenciana en una crisis sanitaria sin precedentes.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ultima esta tarde la renovación de su Ejecutivo. Poco amigo de los cambios, no ha cambiado a ningún conseller en siete años de Gobierno, vio la oportunidad de dar un empuje al Gobierno valenciano cuando el ex portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, anunció que dejaba su cargo para dedicarse a la defensa del principal acusado del “caso Azud”, el empresario Jaime Febrer. Tras la apertura parcial del secreto de sumario todavía no se sabe, a día de hoy, hasta dónde pudieron llegar sus tentáculos e incluso se apuntan indicios de una posible financiación irregular del partido.

La vacante de Mata había que cubrirla y, fue en este momento, cuando Puig meditó y se tiró a la piscina. Hace ya mucho tiempo que se hablaba de la salida de Barceló del Consell, pero se le quería buscar el lugar y el momento adecuado para que no se pudiese interpretar como una crítica a su gestión. Finalmente, la consellera pasará a ocupar la portavocía de Les Corts y aún no se conoce quién le sustituirá.

LA RAZÓN también ha podido confirmar la salida del conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien podría ser sustituido por el conseller de Obras Públicas, Arcadi España.

Así mismo, se da por seguro el relevo de la consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, por lo que la única consellera que mantendría su cartera actual sería la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

Implosión del Consell

Con la seguridad de que Puig realizaría cambios de manera inminente, el conseller de Educación, Vicent Marzà, comunicó el pasado viernes a la vicepresidenta Mónica Oltra que dejaba su cargo.

La justificación oficial es que quiere dedicarse de lleno a Compromís. Continuará de diputado y asegura que lo hará trabajando para consolidar el proyecto del Botànic.

No obstante, Marzà no se descartó para el relevo de Oltra en caso de que esta resultase imputada por la investigación que mantiene abierta un juzgado de Valencia sobre la actuación de la Conselleria que dirige en el caso de abusos por los que fue condenado su ex marido.

Descontrol

El Consell ha tenido que reunirse en sesión plenaria esta tarde para aprobar el cese de Raquel Tamarit como secretaria autonómica de Cultura. Sin este trámite no podía ser nombrada el lunes consellera de Educación, tal y como se confirmó ya el pasado martes. Además, en esta reunión se ha aprobado también la destitución de la secretaria autonómica de Economía, Rebeca Torró.

Se descarta por completo que este cese no venga acompañado de otro cargo y todo apunta a que podría ocupar la cartera de Territorio, departamento del que ya fue directora general de Vivienda en la pasada legislatura.