Catalá quiere recuperar Valencia para el PP y asegura que abrirá la ciudad al mar desde la Alameda

Un escenario hecho por un artista fallero y horchata para beber y el antiguo cauce del Turia. Estos han sido los tres elementos que ha elegido la presidenta del PP en Valencia, María José Catalá, para movilizar al electorado de siempre y también a todo aquel descontento con la gestión de Compromís y el PSPV. Queda un año para elecciones y los populares solo tienen un objetivo: recuperar el “cap i casal”.

Como proyecto estrella, Catalá ha asegurado que terminará el último tramo del Turia y que abrirá al mar la ciudad a través del viejo cauce. De la recuperación de este espacio se cumplen ahora 35 años y la popular ha recordado que fueron los gobiernos de Rita Barberá los que ejecutaron la mayoría de los tramos, “se invirtieron más de 85 millones, más del doble que los realizados por otros. El PP lo convirtió en el jardín lineal más grande Europa”. Además, avanzó que exigirá al Gobierno central el soterramiento de las vías del tren en Serrería y también el del colector norte.

Otro de los compromisos de Catalá ha sido rediseñar la calle Colón con el aval de los expertos y desde el consenso con vecinos y comerciantes, “sin imposiciones ni ocurrencias política”.

Ha insistido en que más de 40 barrios no han recibido todavía inversión alguna. “Valencia necesita ya un cambio. Precisa de un alcalde que trabaje y quiera a su ciudad, no un alcalde ausente y sectario que no quiere ni ama a Valencia. Está más pendiente de complacer a sus amigos de ERC para acabar con el puerto de Valencia que hacer de Valencia una de las capitales de primer nivel de España”.

También ha dicho que Valencia debe ser un polo de atracción para inversores y generar empleo, por lo que ha dicho que se debe acabar con el actual atasco de licencias.

Programa participativo

Catalá ha pedido la colaboración de todos los ciudadanos para elaborar un programa electoral abierto para incorporar propuestas con nombre y apellido de vecinos a través de la plataforma TU VALENCIA. “Queremos que cada vecino y vecina de nuestros barrios nos diga cuales deben ser las prioridades de nuestra Valencia y este será nuestro compromiso electoral”.

De esta manera, la popular quiere abrir su candidatura a todos los vecinos de Valencia y enriquecer el programa con sus aportaciones. “Será el principio de una nueva manera de gobernar, “lo haré para todos y no para unos pocos” como hace el actual gobierno del Rialto.

La portavoz ha denunciado, una vez más, que el equipo de Gobierno de Joan Ribó “sólo se preocupa de regar con miles de euros a los grupos catalanistas y que nada le preocupan nuestros barrios cada día más inseguros y más abandonados”.