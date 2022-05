La calle Colón, una de las arterias principales de Valencia, y también de alto riesgo para el peatón

La seguridad vial de la calle Colón es muy insuficiente. Cinco de los siete puntos analizados por el auditor de Seguridad Vial por la Unión Europea, Andrés Luis Romera, no pasan el corte. Sobre diez hay un riesgo de entre siete y ocho de que se produzca un accidente de tráfico. El más perjudicado, el peatón, que todavía tiene más riesgo de sufrir un accidente si tiene movilidad reducida o lleva un carrito de bebé.

El Ayuntamiento de Valencia acabó la última reforma de esta arteria comercial de la ciudad en plena pandemia. Muchos fueron los conductores que volvieron a pasar por este vehículo tras los meses de confinamiento y se encontraron con la sorpresa- y la correspondiente multa- de que no se podía entrar desde la Porta de la Mar.

Los vehículos privados no pueden circular por ella hasta la mitad de la vía, el resto está reservado para autobuses, taxis, bicis y patinetes, para los que hay un carril-bici diferenciado.

Uno de los puntos con más riesgo de accidente es el acceso “inadecuado” a Colón a través de calle del Grabador Esteve con probabilidad alta de accidente debido al tráfico de los vehículos. También señala el informe que la señalización del carril bici es insuficiente y que existe riesgo de choque de ciclistas con peatones y vehículos.

Añade además que la anchura de las zonas habilitadas para carga/descarga y aparcamiento de motos es insuficiente y que existen obstáculos en las aceras, lo que agrava el riesgo en el caso de las personas con discapacidad.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que una de las “acciones prioritarias” de su formación, si consigue la alcaldía en 2023, será el rediseño de la calle Colón para hacerla “más accesible y segura para el peatón, las bicis y los vehículos”.

Catalá ha señalado que se apoyará en informes técnicos “donde primen la seguridad y accesibilidad de todos los usuarios de esta vía, peatones, bicicletas, patinetes y vehículos, sin olvidarnos de las necesidades de comerciantes y vecinos de la zona. Se hizo una obra sin criterio técnico y estamos pagando las consecuencias”.

La popular ha insistido en que “el debate no es carril bici o no, más bicis o no, el debate es conseguir una ciudad segura y accesible”. A su juicio, es “urgente” la necesidad de aumentar la seguridad para peatones, así como que la principal arteria comercial de la ciudad no puede ser un aparcamiento en superficie de autobuses.

Tras indicar que la calle Colón “no puede ser un entorno hostil ni para comerciante ni para las personas que quieren venir al centro a comprar”, ha señalado que “a nadie le ha gustado la actuación de Joan Ribó (alcalde de Valencia) y Giuseppe Grezzi (concejal de movilidad) y vamos a plantear una alternativa seria, técnica y segura para los ciudadanos. Nosotros queremos trabajar con los informes de los técnicos y no a base de intuición y a golpe de capricho como hace Compromís”.