Catalá: «Ribó está agotado, no tiene ganas de gestionar»

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, afirmó ayer que el ciclo político que encabeza el señor Ribó está claramente agotado. «Lo dijo su número 2 y yo estoy completamente de acuerdo, lo que no sé si es consciente es que el ciclo agotado también afecta al Partido Socialista».

La popular recordó a Ribó que él es quien ha reconocido que «le parece un ‘embolao guapo’ gestionar una ciudad en un momento de crisis económica y los hechos demuestran que ustedes ni saben ni quieren gestionar. En el primer trimestre 18 delegaciones no han ejecutado nada y en estos 7 años se han quedado sin hacerlo 596,4 millones que no han ido a los barrios. En lo que llevamos de año no han ejecutado nada ni en mayores, ni en vivienda, ni en Albufera, ni en jóvenes, y en delegaciones tan importantes como Empleo, sólo 134 euros, algo ridículo para la tercera capital de España».

Reprochó a Ribó que Valencia siga perdiendo oportunidades como la Copa América y le ponga palos en las ruedas a inversiones estratégicas como la ampliación Puerto de Valencia. «Mire, aquí el PP, tiene muchas ganas de gestionar y lo sabe hacer, y en un año, tomaremos las riendas de esta ciudad para trabajar y tomar medidas en favor de los vecinos: no aplicará bajo ningún concepto, en caso de que se apruebe, la tasa turística: firmaremos un pacto autonómico y aprobaremos medidas para apoyar e impulsar al sector del turismo; iniciaremos una campaña informativa a nivel local, nacional, e internacional para difundir que Valencia es una ciudad libre de impuestos».

Catalá concluyó subrayando que «con el gobierno de Compromís y PSPV Valencia y los valencianos siempre pierden».