Un incendio forestal obliga a intervenir medios aéreos en la Sierra de Aitana (Alicante)

Un incendio en una zona boscosa y forestal del municipio de Alcoleja (Alicante), junto a la Sierra de Aitana, ha obligado a la intervención de medios aéreos para controlarlo, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

La aparición de una gran columna de humo blanco ha sido el detonante del aviso a los servicios de emergencia, que se ha producido a las 12.22 horas, han señalado las mismas fuentes.

La intervención sigue en curso, por lo que no se ha podido determinar todavía el nivel de control de las llamas ni la superficie afectada. No obstante, los medios aéreos ya se han retirado, han confirmado.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias dotaciones del parque de bomberos de Cocentaina, una brigada forestal con autobomba, una avioneta A-55 con carga de agua y un helicóptero Alpha en el que se ha trasladado una brigada especializada.

El municipio de Alcoleja está situado a las faldas de la sierra de Aitana, entre las comarcas de El Comtat y la Marina Baixa, al norte de la provincia.