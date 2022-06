Ratas y cucarachas en Valencia: las solicitudes para exterminar plagas se disparan hasta junio

Si vive en la ciudad de Valencia, es posible que haya notado una mayor presencia de cucarachas este año. La razón, aparte de que esta época trae consigue un aumento de las plagas, es que el Ayuntamiento de la ciudad no ha llevado a cabo todas las medidas en su mano para prevenir una situación que, no solamente es molesta para los vecinos, sino que también perjudica a los comercios y al turismo.

Según las fuentes consultadas en el Consistorio, el equipo del alcalde Joan Ribó solo había ejecutado hasta el pasado mes de mayo -último dato disponible- el 28 por ciento de la partida para erradicar plagas de cucarachas y ratas en la ciudad. Concretamente, de los 793.000 euros disponibles, el Consistorio solamente había gastado 213.000.

Una de las señales más claras del incremento de estos insectos en la ciudad, es la cantidad de solicitudes de exterminio recibidas por el Consistorio. Estas alcanzan, a estas alturas del año, la cifra de 112 -solamente por telemática, si se incluyen las llamadas telefónicas serían muchas más- mientras que el total de peticiones recibidas durante todo el año pasado fue de 157. Es decir, que en lo que va de año se ha alcanzado casi el 72 por ciento de todas las solicitudes del año pasado.

Un problema que se repite

No es la primera vez que se producen este tipo de problemas en la ciudad. En octubre del año pasado, la concejal del PP del ayuntamiento de Valencia Marta Torrado, denunció la impotencia de los vecinos de la zona de Gascó Oliag por la plaga de ratas que sufrían desde hacía meses y a las que el Ayuntamiento no ponía solución. “Es una vergüenza que los vecinos tengan que grabar vídeos y denunciarlo públicamente porque Ribó no les hace caso”, criticaba la concejala.

El asunto ha llegado a afectar incluso a centros sanitarios. En diciembre de 2021, el sindicato CSIF denunció que las cucarachas salían en el Hospital Clínico de Valencia de los sumideros instalados junto a la puerta que separa la centralita del pasillo y se expandían por el hospital. El último brote fue detectado en el mismo lugar donde un mes antes había aparecido una rata, en el tramo que enlaza Urgencias con Observación B, por el que cada día circulan cientos de personas, entre pacientes y profesionales.